Nagpur Fraud: विमा प्रतिनिधीचा फसवणुकीचा थरारक प्रकरण; ९० लाखांचा गंडा,नेमकं काय घडलं?

नागपूर : मृत्यूनंतर एलआयसीच्या टर्म पॉलिसीतून मिळालेले सव्वा कोटी रुपये गुंतविण्याच्या नावावर तिघांनी महिलेची ९० लाखांनी फसवणूक केली. मात्र, तगाद्यानंतर २४ लाख रुपये आरोपीने परत केले. फसवणूक करणाऱ्या तिघांविरोधात कोतवाली पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करुन एका आरोपीला अटक केली. .राम जगजीवनदास वसानी (वय ४३, रा. छापरूनगर) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याशिवाय पत्नी सेजल राम वसानी, (वय ४३, रा. छापरूनगर, साई प्लाझा), भाऊ नरेश जगजीवनदास वसानी (वय ५४, रा. व्यंकटेशनगर, नंदनवन) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. .वर्षा मंगेश ठाकरे (वय ३९, रा. रामजी निवास, राहातेकरवाडी, दसरा रोड,महाल) यांनी याबाबत तक्रार केली. वर्षा ठाकरे यांचे पती मंगेश ठाकरे यांचे काही महिन्यांपूर्वी निधन झाले. त्यांनी एलआयसीच्या दोन टर्म पॉलिसी काढल्या होत्या..या दोन्ही पॉलिसींचा दावा केल्यावर वर्षा ठाकरे आणि मुलाला १ कोटी १० लाख ९० हजार रुपये कंपनीकडून मिळाले. ही माहिती कळताच, १७ सप्टेंबरला राम वसानी यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी वर्षा यांना स्वतः विमा प्रतिनिधी असल्याची माहिती दिली..राम यांनी सेजल वसानी आणि नरेश वसानी यांच्यासह वर्षा ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यांनी कोटक म्युच्युअल फंड मध्ये इन्व्हेस्टमेंट केल्यास त्यांना अधिक फायदा होईल असे आमिष दाखविले. त्यानंतर बनावट पॉलिसी तयार करून ते संपूर्ण पैसे आपल्या खात्यात वळते केले. ही माहिती वर्षा ठाकरे यांना कळताच त्यांनी वसानी याच्याशी संपर्क साधून पैसे परत करण्याची मागणी केली. मात्र, वसानी केवळ २४ लाख रुपये देत, उर्वरित पैसे परत करण्यास टाळाटाळ केल्याने त्यांनी कोतवाली पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. चौकशी करीत पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा दाखल करून राम वसानी याला अटक केली.