Nagpur Fraud: विमा प्रतिनिधीचा फसवणुकीचा थरारक प्रकरण; ९० लाखांचा गंडा,नेमकं काय घडलं?

Nagpur News: नागपुरमध्ये एलआयसीच्या टर्म पॉलिसीचा दावा मिळविण्याच्या नावावर एका विमा प्रतिनिधी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी वर्षा ठाकरे यांची ९० लाखांनी फसवणूक केली. पोलिसांनी आरोपी राम वसानी याला अटक करून २४ लाख रुपये जप्त केले आहेत.
नागपूर : मृत्यूनंतर एलआयसीच्या टर्म पॉलिसीतून मिळालेले सव्वा कोटी रुपये गुंतविण्याच्या नावावर तिघांनी महिलेची ९० लाखांनी फसवणूक केली. मात्र, तगाद्यानंतर २४ लाख रुपये आरोपीने परत केले. फसवणूक करणाऱ्या तिघांविरोधात कोतवाली पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करुन एका आरोपीला अटक केली.

