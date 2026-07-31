Nagpur Cricketer Tragedy: ‘दादा, तू छान क्रिकेट खेळ... आई-बाबांचे नाव मोठे कर’; १७ वर्षीय क्रिकेटपटू मुलीने टोकाचे पाऊल उचलले

नागपूर: ‘दादा, तू छान क्रिकेट खेळ... आई-बाबांचे नाव मोठे कर,’ असा भावनिक निरोप लिहून स्वतःची निवड न झाल्याची खंत आणि भावाच्या यशाचा आनंद व्यक्त करीत १७ वर्षीय नवोदित क्रिकेटपटू मुलीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना गुरुवारी पहाटे लक्ष्मीनगरातील जैन मंदिराजवळ उघडकीस आली. .आदिती मोरेश्वर चौखंडे (मूळ रा. अकोला) असे क्रिकेटपटूचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आदिती आणि तिचा भाऊ प्रबल हे दोघेही क्रिकेट खेळतात. वडील अकोला येथे बांधकाम कंत्राटदार असून, प्रबल हा २३ वर्षांखालील व्हीसीएच्या संघाकडून खेळतो. आदितीने नुकतीच बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली. क्रिकेट तिचे पॅशन होते. त्यातूनच अकोला येथून ती भावासोबत नागपुरात दीक्षाभूमीवरील नागपूर क्रिकेट अकादमीत प्रशिक्षण घेत होती..Pune Dengue Cases Rise: दीड महिन्यात ३०० संशयित रुग्णांची नोंद; डेंगीचा प्रभाव वाढला; कोथरूड, कर्वेनगर ठरताहेत हॉटस्पॉट.त्यासाठी ती आई आणि भावासह लक्ष्मीनगरात भाड्याने राहत होती. खूप मेहनती आणि उत्तम क्रिकेट खेळत असल्याने तिला व्हीसीएच्या संघात स्थान मिळवायचे होते. मात्र, दोन वर्षांपासून तिची विदर्भाच्या संघात निवड होत नसल्याने ती तणावात होती. बुधवारी (ता. २९) प्रबल हा खेळण्यासाठी परगावी गेला होता. घरात आई आणि ती होती..रात्री जेवण केल्यावर ती आपल्या खोलीत गेली आणि ‘सुसाईड नोट’ लिहून तिने गळफास घेतला. पहाटे साडेपाच वाजता ती प्रॅक्टिसला जात असल्याने आईने तिला उठविण्यासाठी खोलीजवळ आली. पण तिने दार न उघडल्याने आईला शंका आल्याने शेजाऱ्यांच्या मदतीने दार उघडले. तेव्हा ती गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली..'धुरंधर'नंतर रणवीरची चांदीच चांदी! थेट परदेशी ब्रँडचा असणार ब्रॅड अॅम्बेसिडर, कोट्यवधींची डील.नागरिकांनी तिला खासगी आणि मेडिकलमध्ये आणले. मात्र डॉक्टरांनी तपासून तिला मृत घोषित केले. घटनेची सूचना मिळताच पोलिस लक्ष्मीनगरातील घरी दाखल झाले. खोलीची तपासणी केली असता आदितीने लिहिलेली ‘सुसाईड नोट’ आढळली. बजाजनगर पोलिसांनी याप्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून, तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.