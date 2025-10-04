Nagpur Crime: मिरवणूक बघताना धक्का लागल्याने युवकाचा खून; कळमन्यातील घटना, अल्पवयीन मुलासह तिघांना अटक

नागपूर : दुर्गा विसर्जनाच्या मिरवणुकीत उभे असताना धक्का लागल्याने अल्पवयीन मुलासह तिघांनी मिळून २६ वर्षीय युवकावर चाकूने सपासप वार करून खून केला. ही घटना गुरुवारी (ता.२) रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास मिनीमातानगर परिसरात घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी अल्पवयीन मुलासह तिघांना अटक केली..देवेंद्र अजय चौव्हान (रा. मिनीमातानगर) असे मृत युवकाचे नाव असून आदित्य नीतेश चाचेरकर (वय २१), आकाश ऊर्फ टोचू नीतेश चाचेरकर (वय २०, दोन्ही रा. मिनीमातानगर) अशी आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र हा मुळचा उत्तरप्रदेशातील आजमगढ येथील आहे..तो कामाच्या शोधात नागपुरात आला होता. त्यानंतर त्याने काच फिटींगची कामे सुरू केली होती. गुरुवारी (ता.२) रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास देवेंद्र परिसरातून विसर्जनासाठी जाणाऱ्या मिरवणुका बघण्यासाठी उभा होता..यावेळी त्याचा धक्का अल्पवयीन मुलाला लागला. त्याने शिवीगाळ सुरू केल्याने देवेंद्रने त्याला कानशिलात लगावली. त्यामुळे वाद वाढला. यावरून त्याच्यासोबत असलेले आकाश आणि आदित्य हे भांडण करू लागले. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांनी त्यांच्यातील वाद सोडविला..Nagpur Crime: अकरा वर्षीय मुलाची अपहरण करून हत्या; खापरखेडा जवळील चनकापूर हादरले, तिघांना अटक.त्यानंतर अर्ध्या तासाने तिघे पुन्हा परत आले. त्यांनी देवेंद्रला एकट्यात गाठून त्याच्याशी वाद घातला. आकाशने त्याला पकडून ठेवत आदित्य आणि अल्पवयीन मुलाने त्याच्यावर सपासप वार करून त्याला रक्ताच्या थारोळ्यात लोळवून पसार झाले. नागरिकांनी त्याला खासगी रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. याबाबत वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रवीण काळे यांना माहिती मिळताच, त्यांनी ताफ्यासह घटनास्थळी दाखल होऊन तपास सुरू केला. याप्रकरणी दुर्गेश लालजी चौव्हान (वय ३६ वर्ष रा. मिनीमातानगर, गल्ली नं. ६) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.