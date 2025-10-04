नागपूर

Nagpur Crime: मिरवणूक बघताना धक्का लागल्याने युवकाचा खून; कळमन्यातील घटना, अल्पवयीन मुलासह तिघांना अटक

नागपूर : दुर्गा विसर्जनाच्या मिरवणुकीत उभे असताना धक्का लागल्याने अल्पवयीन मुलासह तिघांनी मिळून २६ वर्षीय युवकावर चाकूने सपासप वार करून खून केला. ही घटना गुरुवारी (ता.२) रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास मिनीमातानगर परिसरात घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी अल्पवयीन मुलासह तिघांना अटक केली.

