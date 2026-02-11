Nagpur News : युट्यूबर करून सट्टापट्टी अड्ड्यावर वसूली, वाडीमध्ये गुन्हा दाखल; यापूर्वी जरीपटका पोलिसांकडूनही गुन्हा दाखल

नागपूर : वाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सट्टापट्टी अड्ड्यावरून वसुली करणाऱ्या एका युट्यूबर विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे, दोन दिवसांपूर्वी जरीपटका पोलिसांची प्रतिमा मलिन केल्याप्रकरणी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. डब्लूएच न्यूजचे संचालक विजय सीताराम खवसे (वय ५०) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या युट्यूबरचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, १२ जानेवारीला वाडी पोलिस व डीसीपींच्या विशेष पथकाने एमआयडीसी टी प्वॉइन्ट परिसरातील बक्षी लेआऊट येथील सट्टापट्टी अड्ड्यावर छापा टाकला. .Ahilyanagar Crime: कल्याण रोडवरील सुयोग पार्कजवळ राडा; दोन गट आपसांत भिडले, दोघे जखमी, २४ जणांवर कोतवालीत गुन्हा दाखल!.पोलिसांनी आशिष विनोद धनवटे रा.दत्तवाडी याला पकडले. हा अड्डा मुश्ताक इस्तियाक अहमद चालवित असल्याची माहिती त्याने दिली. त्यानंतर पोलिसांनी मुश्ताकविरूद्धही गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी जप्त केलेल्या दस्तऐवजांची पाहणी केली असता दर महिन्याला खवसे व त्याचा साथीदार सौरभ हा अड्डयावरून वसुली करीत असल्याचे समोर आले. त्यावरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला..हत्याप्रकरणी नागरिकांना भडकविलेजरीपटका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका आरोपीच्या हल्ल्यात काही दिवसांपूर्वी चेतन सहारे जखमी झाला. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्ऊ झाल्यावर नातेवाइकांनी त्यांच्या मृतदेहासह जरीपटका पोलिस ठाण्याला घेराव घातला. यादरम्यान खवसेने नागरिकांच्या प्रतिक्रिया घेत, पोलिसांच्या विरोधात बोलण्यास बाध्य करीत याची लिंक व्हायरल केली. त्यामुळे पोलिसांची प्रतिमा मलीन झाल्याचा ठपका ठेवून त्याच्याविरोधात तरंग शर्मा यांनी तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी खवसेविरूद्ध गुन्हा दाखल केला होता हे विशेष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.