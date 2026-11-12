Nagpur Zilla Parishad : दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा; नागपूर जिल्हा परिषदेने अनुकंपा तत्त्वावर २१ उमेदवारांना दिले नियुक्तीचे आदेश

नागपूर : दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देत २१ उमेदवारांच्या हाती नियुक्ती आदेश सोपविण्यात आले. या निर्णयामुळे दुःखाच्या सावटाखाली असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्याची नवी आशा मिळाली असून, त्यांच्या आयुष्यात पुन्हा उभे राहण्याचा विश्वास निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेचे सीईओ महामुनी यांनी नुकतेच आदेश काढले..मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमलकिशोर फुटाणे आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अंशुजा गराटे यांच्या प्रयत्नातून पात्र उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीनुसार विविध पदांवर नियुक्ती देण्यात आली. यावेळी प्रकल्प संचालक विपुल जाधव आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल कलोडे उपस्थित होते..एकूण २१ उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले. यामध्ये वरिष्ठ सहायक दोन, कनिष्ठ अभियंता दोन, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका एक, औषधनिर्माण अधिकारी एक, ग्रामपंचायत अधिकारी चार, कनिष्ठ सहायक लेखा एक आणि परिचर दहा अशा पदांचा समावेश आहे. विविध संवर्गांतील या नियुक्त्यांमुळे दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय सेवेत काम करण्याची संधी मिळाली आहे..प्रशासकीय समन्वयातून प्रक्रिया पूर्णपात्र उमेदवारांची कागदपत्रे, पडताळणी आणि आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने प्राधान्य दिले. या प्रक्रियेत साहाय्यक प्रशासन अधिकारी वसंता भजभुजे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजय चिमूरकर आणि वरिष्ठ सहायक किशोरी शास्त्री यांनी विशेष सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.