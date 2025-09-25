नागपूर

Nagpur Zilla Parishad Election: दिवाळीनंतर फुटणार जिल्हा परिषद निवडणुकीचे फटाके; मतदारयाद्याबाबत आयोगाने दिले निर्देश

Maharashtra Elections: जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे फटाके दिवाळीनंतरच फुटणार असल्याचे स्पष्ट झाले. निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. तसेच कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये जोश भरला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
