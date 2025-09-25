Nagpur Zilla Parishad Election: दिवाळीनंतर फुटणार जिल्हा परिषद निवडणुकीचे फटाके; मतदारयाद्याबाबत आयोगाने दिले निर्देश

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे फटाके दिवाळीनंतरच फुटणार असल्याचे स्पष्ट झाले. निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. तसेच कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये जोश भरला आहे. .अध्यक्षपदाचे आरक्षण हे ओबीसीच्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असल्याने निवडणुकीत आणखी रंग येईल, असे चित्र दिसून येते. जिल्हा परिषदेची १७ जानेवारीला मुदत संपल्यानंतर तातडीने निवडणूक होईल, असे अपेक्षित होते. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात असल्याने अखेर जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज सुरू झाले. .Panchayat Samiti Election: झिरो आरक्षणाला मिळाली न्यायाची साथ; निवडणुकीसाठी तयारीला गती, नवख्यांसह दिग्गजांना दिलासा.त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले. जिल्हा परिषदेची सर्कल रचना पूर्ण झाली असून सध्या मतदार याद्या आणि आरक्षणावर चर्चा सुरू आहे. चक्राकार आरक्षणाची सर्कल पूर्ण न झाल्याने काहीजण उच्च न्यायालयात गेले. मात्र, तिथे त्यांना दिलासा मिळाला नाही. सध्या ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान निवडणूक आयोगाने राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदेच्या मतदार याद्या अंतिम करण्याबाबत आदेश काढले. मतदारयादी पुनर्विलोकनासंदर्भात कार्यक्रम जाहीर केला आहे..७ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या यादीवर ८ ते १४ ऑक्टोबरदरम्यान आक्षेप आणि हरकती घेण्यात येतील. त्यानंतर अंतिम यादी ही २७ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेच्या सर्कल आणि गणानुसार यादी प्रकाशित करण्यात येणार असून त्यानुसार आक्षेप आणि हरकती घेतल्या जातील. मात्र, मतदार यादीत असलेल्या मतदारांची नावे वगळण्यात येणार नाही हे विशेष. त्यानंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल..जिल्ह्यात १४ लाख ९७ हजार मतदारया निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाची १ जुलै २०२५ ची मतदार यादी विचारात घेतली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेची मतदारसंख्या १४ लाख ९७ हजार ४७८ एवढी आहे. जिल्हा परिषदेचे ५७ सर्कल असून ११४ पंचायत समितीचे गण आहेत..डिसेंबरमध्ये मतदानाची शक्यता२७ ऑक्टोबरला अंतिम मतदारयादी जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा डिसेंबर महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात मतदान होण्याची शक्यता आहे. १० डिसेंबरनंतर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांची निवड होईल, असे दिसून येते..Kolhapur Politics : रणधुमाळी मिनीविधानसभेची; कोल्हापूर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मतदार यादींचा कार्यक्रम जाहीर.गेल्या वर्षभरापासून रखडलेली निवडणूक डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्रामीण भागात उत्साह असून नैराश्यात गेलेल्या कार्यकर्त्यांना देखील ऊर्जा मिळाली आहे. निवडणुकांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट होत असून विकासाला चालना देण्याचे काम मिळते.- सदाराम गाथे, महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य, भाजप आदिवासी आघाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.