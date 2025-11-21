Nagpur Crime : मुलीच्या अफेअरचा संशय, ती पळत बाहेर आली अन्...; नागपुरातील घटनेचा थरारक शेवट

नागपूर : मुलीवर चाकूने हल्ला केल्यानंतर वडिलांनी विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना मानकापूर पोलिस (Mankapur Police) हद्दीतील झिंगाबाई टाकळी परिसरात झेंडा चौक येथे गुरुवारी (ता.२०) दुपारी दीड वाजताच्या सुमारास घडली..रामप्रसाद तिवारी (वय ५३) असे आरोपी पित्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिवारी हा प्रॉपर्टी डिलर आहे. त्याला तीन मुली आहेत. मोठी मुलगी १८ वर्षांची असून इतर दोन मुली शाळेत शिकतात..गुरुवारी दुपारी दोन्ही मुली शाळेत तर त्यांची आई मंदिरात गेली असताना रामप्रसाद घरी आला. त्याने १८ वर्षीय मुलीशी भांडण सुरू केले. त्यानंतर त्याने चाकू काढून तिच्यावर केले. त्यामुळे मुलगी पळत बाहेर आली तरीही तो तिच्यामागे चाकू घेऊन धावत सुटला. ती लपत होती. या प्रकाराने शेजारी गोळा झाले. दरम्यान हे बघून तो तेथून पळून गेला..ऊसतोड मशीनमध्ये सापडून महिलेचा दुर्दैवी अंत; संक्रट्टी कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर, हा भयंकर अपघात पाहून....बघ्यांची गर्दी झाल्याने परिसरात गस्तीवर असलेल्या बीटमार्शलला हे दिसून येताच त्यांनी घटनास्थळ गाठले आणि जखमी मुलीला खासगी रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान काही वेळातच रामप्रसादनेही विष प्यायल्याची माहिती समोर आली. त्यालाही जिल्हा रुग्णालय आणि त्यानंतर मेयोत दाखल केले गेले. दोघांवरही उपचार सुरू आहेत. दरम्यान दोघांचीही स्थिती नाजूक असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी रामप्रसाद तिवारी याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे..प्रेमसंबंधातून हल्ला?या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून मुलीच्या प्रेमसंबंधातून रागाच्या भारात हा वडिलांनी हा हल्ला केल्याची चर्चा परिसरात सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणातूनच बाप-लेकीमध्ये खटके उडत असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.