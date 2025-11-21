नागपूर

Nagpur Crime : मुलीच्या अफेअरचा संशय, ती पळत बाहेर आली अन्...; नागपुरातील घटनेचा थरारक शेवट

Brutal Attack on Daughter Creates Panic in Nagpur Area : नागपूरच्या झिंगाबाई टाकळी भागात मुलीवर चाकूने हल्ला करून वडिलांनी विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.
नागपूर : मुलीवर चाकूने हल्ला केल्यानंतर वडिलांनी विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना मानकापूर पोलिस (Mankapur Police) हद्दीतील झिंगाबाई टाकळी परिसरात झेंडा चौक येथे गुरुवारी (ता.२०) दुपारी दीड वाजताच्या सुमारास घडली.

