Sickle Cell Patients in Crisis: सिकलसेल रुग्ण संकटात; डागा रुग्णालयात हायड्रॉक्सीयुरियाचा तुटवडा, उपचाराऐवजी रुग्णांना दाराबाहेर

Sickle Cell Patients Denied Treatment Due to Lack of Hydroxyurea: नॅशनल सिकलसेल ॲनिमिया निर्मूलन मिशन अंतर्गत सिकलसेल आजाराचे उच्चाटन करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. आनुवंशिक रक्तविकाराचे लवकर निदान, योग्य सल्ला आणि वेळेवर उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, डागा रुग्णालयात सिकलसेलच्या वेदना भोगणाऱ्या रुग्णांना साधी हायड्रॉक्सीयुरिया औषध उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे..सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या डागा रुग्णालयात सिकलसेल बाधित महिलांची नोंदणी अधिक होते. प्रसूतीसाठी आलेल्या प्रत्येक महिलेची सिकलसेल तपासणी येथे होते. याशिवाय लहान मुले देखील हायड्रॉक्सीयुरिया औषध मिळेल या आशेवर डागात येतात. मात्र, औषधांचा तुटवडा असल्यामुळे रुग्णांना आल्या पावली परत जावे लागत आहे. पंधरा वर्षांची सिकलसेलबाधित मुलगी औषध नसल्यामुळे भटकंती करताना दिसली. अखेर सामाजिक उपक्रम म्हणून बाहर फाउंडेशनतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या क्लिनिकमधून औषध उपलब्ध करून देत तिच्या वेदनांवर फुंकर घालण्यात आली..सिकलसेल बाधितांची फरफटएका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीत संक्रमित होणाऱ्या आजारांमध्ये सिकलसेल ही वेदनादायी व्याधी आहे. अनुसूचित जाती जमातीसह आदिवासी बांधवांमध्ये या व्याधीची व्याप्ती मोठी आहे. येणारी पिढी या आजाराच्या मगरमिठीतून सुटावी यासाठी नागपुरात सिकलसेल एक्सलंस सेंटर उभारण्यात येणार होते. मात्र, हा प्रकल्प पुढे सरकू शकला नाही. सिकलसेल व्याधिग्रस्तांना एकाच छताखाली निदानापासून ते उपचार आणि पुनर्वसनापर्यंत सगळ्या सुविधा मिळतील असे स्वप्न दाखविण्यात येते, मात्र प्रत्यक्षात सिकलसेल बाधितांची फरफट होत असल्याचे दिसून येत आहे..सिकलसेल उच्चाटनाची राष्ट्रीय मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेमध्ये स्क्रीनिंग, जनजागृती, सल्लामसलत आणि औषधोपचार या चार बाबींवर भर देण्यात येतो. शालेय तपासणीतून सिकलसेलच्या धोक्यापासून वाचविणे हादेखील या मोहिमेचा केंद्रबिंदू आहे. मात्र प्रत्यक्षात बाधितांना शासनाकडून साधे हायड्रॉक्सीयुरिया औषध उपलब्ध करून देण्यात येत नाही. सिकलसेल बाधितांच्या बाबतीतील धोरण सुधारण्याची गरज आहे.-डॉ. अशोक उरकुडे, समन्वयक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेल्थ ॲण्ड रिसर्च फाउंडेशन.