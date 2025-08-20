नागपूर

Sickle Cell Patients in Crisis: सिकलसेल रुग्ण संकटात; डागा रुग्णालयात हायड्रॉक्सीयुरियाचा तुटवडा, उपचाराऐवजी रुग्णांना दाराबाहेर

Hydroxyurea Shortage at Daga Hospital Sickle Cell Patients: डागा रुग्णालयात हायड्रॉक्सीयुरियाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने सिकलसेल रुग्णांना उपचाराऐवजी वेदना सहन कराव्या लागत आहेत.
Updated on

Sickle Cell Patients Denied Treatment Due to Lack of Hydroxyurea: नॅशनल सिकलसेल ॲनिमिया निर्मूलन मिशन अंतर्गत सिकलसेल आजाराचे उच्चाटन करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. आनुवंशिक रक्तविकाराचे लवकर निदान, योग्य सल्ला आणि वेळेवर उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, डागा रुग्णालयात सिकलसेलच्या वेदना भोगणाऱ्या रुग्णांना साधी हायड्रॉक्सीयुरिया औषध उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

