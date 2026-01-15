नागपूर

Nagpur News: ‘ओऽऽ काट’च्या घोषणांनी आकाश दणाणले; नागपूरकरांचा पतंगोत्सव साजरा, गाण्यांच्या तालावर तरुणाईचा जल्लोष!

Colorful kite flying festival Atmosphere in Nagpur: नागपूरच्या आकाशात पतंगांचा जल्लोष, तरुणाईचा उत्साह ओसंडला
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: मकरसंक्रांतीच्या दिवशी सकाळपासूनच नागपूरच्या आकाशात रंगीबेरंगी पतंगांची स्पर्धा आणि काटछाट पाहायला मिळाली. इमारतींच्या छतावर ‘ओ काट... आणि लपेट चक्रीच्या घोषणांबरोबरच चक्रीच्या ‘सरर...’ आवाजाच्या सोबतीला साऊंड सिस्टिमवरील गाण्यांचा ठेका अशा उत्साही वातावरणात बुधवारी पतंगप्रेमींनी माहौल करीत पतंगोत्सव साजरा केला.

