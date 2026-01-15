Nagpur News: ‘ओऽऽ काट’च्या घोषणांनी आकाश दणाणले; नागपूरकरांचा पतंगोत्सव साजरा, गाण्यांच्या तालावर तरुणाईचा जल्लोष!

नागपूर: मकरसंक्रांतीच्या दिवशी सकाळपासूनच नागपूरच्या आकाशात रंगीबेरंगी पतंगांची स्पर्धा आणि काटछाट पाहायला मिळाली. इमारतींच्या छतावर ‘ओ काट... आणि लपेट चक्रीच्या घोषणांबरोबरच चक्रीच्या ‘सरर...’ आवाजाच्या सोबतीला साऊंड सिस्टिमवरील गाण्यांचा ठेका अशा उत्साही वातावरणात बुधवारी पतंगप्रेमींनी माहौल करीत पतंगोत्सव साजरा केला. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.सकाळची अनुकूल हवा आणि हलकी थंडी यामुळे लहान मुले, तरुण, महिला तसेच कुटुंबीय छतांवर आणि मैदानांवर गोळा झाले. एखादा पतंग कापला की क्षणार्धात ‘ओ काट...’चा ध्वनी परिसरात घुमत होता. दुपारनंतर काही काळ वाऱ्याची साथ महाल, इतवारी आदी भागात कमी झाल्याने उत्साह मंदावला होता. मात्र, सायंकाळी पुन्हा हवेने वेग पकडताच पतंगबाजीला नव्याने रंग चढला. सूर्य मावळेपर्यंत, म्हणजे सायंकाळी सहा वाजतापर्यंत नागपूरकरांनी पतंग उडविण्याचा आनंद घेतला. साथीला संगीतासाठी साऊंडसिस्टिमची व्यवस्था, पतंगांवरील पारंपरिक चित्रपट गीते आणि छतांवरील दणदणाट यामुळे संपूर्ण परिसर उत्सवमय झाला. कापलेले पतंग पकडण्यासाठी लहान मुले रस्त्यावर आणि मोकळ्या मैदानात धावत धोका पत्करताना दिसली..शहरभर उत्सवाचे रंगगांधीबाग, इतवारी, महाल, मोमीनपुरा, जरीपटका, पाचपावली, वर्धमाननगर, सीताबर्डी, इंदोरा, कमाल चौक, मानकापूर, गिट्टीखदान, प्रतापनगर, त्रिमूर्तीनगर, सक्करदरा, हुडकेश्वर, मानेवाडा, सोमलवाडा, दाभा, वाडी, खडगाव आदी भागांत पतंगोत्सव विशेष आकर्षण ठरला. काही ठिकाणी रेल्वे लाइनजवळही युवक पतंग उडविताना दिसले, तर रस्त्यांवर धावणाऱ्या तरुणांमुळे क्षणिक तणावाचे प्रसंग निर्माण झाले..सहकुटुंब उत्सवाचा आनंद लुटलाअनेक कुटुंबांनी सकाळचा नाश्ता आणि दुपारचे जेवणही गच्चीवरच केले. यात महिलावर्गही मागे नव्हता; ‘ढील दे दे रे...’ म्हणत त्यांनीही पतंग उडविले..बंदीनंतरही नायलॉन मांजा आकाशातप्रतिबंधित असलेला नायलॉन मांजाचा यंदाही उपयोग झाला. बऱ्याच ठिकाणी नायलॉन मांजा पतंग कापल्यानंतर जमिनीवर आढळला. मात्र, शासनाने घेतलेल्या खबरदारी व कारवाईमुळे त्याचे प्रमाण यंदा कमी झाल्याचे जाणविले..धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी...शहरातील १५ उड्डाणपूल बंद, नागरिकांचीही खबरदारीनायलॉन मांजामुळे होणाऱ्या अपघातांचा धोका लक्षात घेऊन वाहतूक पोलिसांनी शहरातील १५ उड्डाणपुलांवरील वाहतूक दिवसभरासाठी बंद ठेवली होती. अनेक दुचाकीस्वारांनी गळ्याभोवती कापड गुंडाळणे, तर काहींनी दुचाकीच्या हँडलला ‘व्ही’ किंवा ‘यू’ आकाराच्या तार बांधून खबरदारी घेतली. नायलॉन मांजाच्या धास्तीने काही नागरिकांनी कारने प्रवास करण्याला प्राधान्य दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.