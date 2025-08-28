Nana Patole: जातिनिहाय जनगणनाच आरक्षणाच्या संघर्षावर उपाय; नाना पटोले, जरांगेंनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करावे

नागपूर : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मुंबईला निघालेल्या जरांगे पाटील यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करावे, सोबतच सरकारनेही त्यांच्याशी बोलले पाहिजे असा सल्ला काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी दिला. यावेळी त्यांनी जातिनिहाय जनगणना हाच आरक्षणाच्या संघर्षावर एकमेव उपाय असल्याचे सांगितले..जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले असून मुंबईकडे कुच केली आहे. यावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले, सरकारने दोन पावले पुढे जाऊन जरांगे यांच्या सोबत चर्चा करावी. सध्या गणेशोत्सवाचा सण सुरू आहे. .सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गणेशोत्सव साजरा केला जातो. आंदोलनाची झळ लोकांना बसू शकते. त्यामुळे सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन जरांगे मुंबईत दाखल होण्यापूर्वी त्यांच्याशी बोलावे..भाजपचा खोटारडेपणा संपूर्ण देश बघत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजवर अनेक घोषणा केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी मात्र केली जात नाही. त्यामुळे भाजप सरकारवर कोणाचा विश्वास नाही..Maharashtra Education : ‘तंत्रशिक्षण’चे प्रादेशिक आरक्षण रद्द कधी? चार वर्षांपासून प्रतीक्षा, प्रवेश प्रक्रियेपूर्वी निर्णयाची मागणी.ओबीसी समाजालाही त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळत नाही. देशाचा पंतप्रधान ओबीसी असताना ओबीसी समाजाला न्याय मिळत नाही हे दुर्दैव आहे. कोणाला कोणाच्या हिश्शातून आरक्षण देण्याची गरज नाही असे स्पष्ट करताना नाना पटोले यांनी हा प्रश्न कायमचा सोडवायचा असले तर जातिनिहाय जनगणना केली पाहिजे असे सांगितले. आम्ही सत्तेत नाही म्हणून हे बोलत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.