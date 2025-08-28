नागपूर

Nana Patole: जातिनिहाय जनगणनाच आरक्षणाच्या संघर्षावर उपाय; नाना पटोले, जरांगेंनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करावे

Manoj Jarange: काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करावे, तसेच सरकारने जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करावी, असा सल्ला दिला. त्यांनी आरक्षणाच्या संघर्षावर एकमेव उपाय म्हणजे जातिनिहाय जनगणना असल्याचेही स्पष्ट केले.
नागपूर : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मुंबईला निघालेल्या जरांगे पाटील यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करावे, सोबतच सरकारनेही त्यांच्याशी बोलले पाहिजे असा सल्ला काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी दिला. यावेळी त्यांनी जातिनिहाय जनगणना हाच आरक्षणाच्या संघर्षावर एकमेव उपाय असल्याचे सांगितले.

