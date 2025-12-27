नागपूर

Nagpur News : आठ महिन्यांच्या मुलीला प्राण्याने उचलून नेले; नरसाळ्यात खळबळ!

Narsala Incident : नरसाळा परिसरात पहाटे झोपडी परिसरात घडलेल्या घटनेत एका चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिस व वनविभागाकडून संयुक्त तपास सुरू असून परिसरात सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
Panic Grips Area After Tragic Early-Morning Incident

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : नरसाळा परिसरात झोपडीमध्ये शिरून ८ महिन्याच्या चिमुकलीला एका प्राण्याने उचलून नेल्याची धक्कादायक घटना पहाटे चार वाजताच्या सुमारास घडली. चिमुकलीचा अर्धवट मृतदेह सापडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. दरम्यान या प्रकाराने परिसरात दहशत पसरली आहे.

