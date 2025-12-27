Nagpur News : आठ महिन्यांच्या मुलीला प्राण्याने उचलून नेले; नरसाळ्यात खळबळ!

नागपूर : नरसाळा परिसरात झोपडीमध्ये शिरून ८ महिन्याच्या चिमुकलीला एका प्राण्याने उचलून नेल्याची धक्कादायक घटना पहाटे चार वाजताच्या सुमारास घडली. चिमुकलीचा अर्धवट मृतदेह सापडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. दरम्यान या प्रकाराने परिसरात दहशत पसरली आहे..अनुष्का रविकिशन मेडा ( मूळ रा. रा. सिमिलिया, जि. मध्यप्रदेश) असे मृत चिमुकलीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नरसाळ्यातील नाल्यात गडर लाइन टाकण्याच्या कामासाठी आठ महिन्यांपूर्वी मध्यप्रदेशातील रविकिशनसह २५ श्रमिक कुटुंबासह नागपुरात आले. त्यामुळे कामगार येथेच राहणार असल्याने कंत्राटदाराने त्यांना नरसाळ्यातील स्मशानघाटाजवळ असलेल्या मैदानात २५ झोपड्या तयार करून दिल्या. काम झाल्यावर रात्री झोपडीमध्येच झोपायचे..Nagpur News : पत्नीचे नातेवाईक धमकावीत असल्याने पतीने संपवले जीवन; नागपूरमधील हॉटेलमध्ये दुर्दैवी घटना!.यातील एका झोपडीमध्ये रविकिशनसह अन्य श्रमिक कुटुंबासह राहतात. शुक्रवारी (ता.२६) रात्री रविकिशन, त्याची पत्नी व मुलगी अनुष्का झोपले होते. दरम्यान सर्वच झोपी गेल्यावर मध्यरात्री एक प्राणी झोपडीत घुसला. त्याने आठ महिन्यांच्या चिमुकलीला झोपडीतून उचलून नेले. काही वेळाने पहाटे २ वाजताच्या सुमारास मुलीच्या वडिल रविकिशन याला जाग आली. त्याला मुलगी झोपडीत आढळून आल्याने त्याने आधी पत्नी व नंतर शेजारी राहणाऱ्या अन्य श्रमिकांना उठविले. मुलीचा शोध घेतला असता मुलगी दिसली नाही. .दरम्यान एकाने पोलिस नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. नियंत्रण कक्षाने हुडकेश्वर पोलिसांना कळविले. याबाबत माहिती मिळताच साहाय्यक पोलिस आयुक्त नरेंद्र हिवरे, सत्यवीर बंडीवार व हुडकेश्वर पोलिसांचा पोलिसांचा ताफा तेथे पोहोचला. पोलिसांनी शोध घेतला असता झोपडीपासून सुमारे ३० मीटर अंतरावर मुलीचा अधर्वट मृतदेह आढळला. गळ्यापासून वरचा भाग तुटलेला व दोन्ही हात नसल्याचे दिसून आले. .मुलीचा मृतदेह बघताच रविकिशन व त्याच्या पत्नीने हंबरडा फोडला. दोघेही धायमोकलून रडायला लागले. पोलिसांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही याबाबत कळविले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीयतपासणीसाठी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलकडे रवाना केला. याप्रकरणी हुडकेश्वर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे..Pune News : अनाधिकृत विक्रेत्यांनी व्यापले पदपथ; पुणे महापालिकेसमोरच ठिय्या; साहित्य विक्रीसाठी लहान मुलांचा वापर!.बिबट्या नव्हे तर कोल्हा किंवा तडसाने उचलून नेण्याची शक्यतापोलिसांनी मृतदेह बघताच वनविभागाला याची माहिती दिली. त्यानंतर विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी पोहचले त्यांनी मृतदेहाची पाहणी केली. मुलीला बिबट्याने नव्हे तर कोल्हा किंवा तडसने उचलून नेऊन तिच्या शरीराचे अवयव खाल्ल्याची शक्यता वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, पारडी भागात काही दिवसांपूर्वी बिबट आल्याने परिसरात दहशत निर्माण झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.