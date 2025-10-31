नागपूर

Farmer Agitation : शेतकरी आंदोलनाचे केंद्र ठरला राष्ट्रीय महामार्ग; शेतकऱ्यांच्या ‘महाएल्गार’मुळे ३० तास बंद

शेतकरी कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांनी वाहतुकीच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा असलेला राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४४ (वर्धा रस्ता) रोखून धरला.
सकाळ वृत्तसेवा
- तुषार पिल्लेवान

नागपूर - शेतकरी कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांनी वाहतुकीच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा असलेला राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४४ (वर्धा रस्ता) रोखून धरला. कर्जमुक्तीशिवाय माघार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

