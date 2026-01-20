नागपूर

Navneet Rana: नवनीत राणा यांना पुन्हा धमकी;अमरावतीच्या राजापेठ ठाण्यात गुन्हा , अन्यथा बाबा सिद्धीकी सारखा त्रास देऊ..

FIR registered at Rajapeth police Station Amravati: नवनीत राणा यांना पुन्हा धमकी; राजापेठ ठाण्यात गुन्हा दाखल
MP Navneet Rana during a public event; police tighten security after threat message.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : माजी खासदार व भाजपा नेत्या नवनीत राणा यांना बदनामी करून जीवाने मारण्याची धमकी देण्यात आल्याची घटना आज उजेडात आली. याप्रकरणात राजापेठ ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

