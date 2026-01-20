Navneet Rana: नवनीत राणा यांना पुन्हा धमकी;अमरावतीच्या राजापेठ ठाण्यात गुन्हा , अन्यथा बाबा सिद्धीकी सारखा त्रास देऊ..

अमरावती : माजी खासदार व भाजपा नेत्या नवनीत राणा यांना बदनामी करून जीवाने मारण्याची धमकी देण्यात आल्याची घटना आज उजेडात आली. याप्रकरणात राजापेठ ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...अनोळखी व्यक्तीने पोलिसांच्या ११२ क्रमांकावर फोन करून ही धमकी दिली. सीआयएसएफच्या अधिकाऱ्यांनी नवनीत राणा यांच्या स्वीयसहायकांना या धमकीसंदर्भात अवगत केले. पोलिस ठाण्याची सीआर व्हॅन कंवरनगर परिसरात पेट्रोलिंगवर असताना ‘डायल ११२’ या नंबरवर १८ जानेवारी रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास एका मोबाईलवरून फोन आला. फोन करणाऱ्याने एमएलए नवनीत राणा, असा उल्लेख केला. .असभ्य भाषेचा वापर करून शिवीगाळ करण्यात आली. आपले म्हणने टाळल्यास बाबा सिद्धीकी सारखा त्रास देऊ, अशी धमकीसुद्धा फोन करणाऱ्याने त्यांना दिली. जीवे मारून टाकू, असेही त्यांनी म्हटले. सीआयएसएसच्या अधिकाऱ्यांनी राजापेठ ठाण्यात त्याबाबत माहिती दिली. .माजी खासदार नवनीत राणा यांचे खासगी स्वीयसहायक सचिन सोनोने यांनी राजापेठ ठाण्यात तक्रार दिली असता, पोलिसांनी अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. भाजप नेत्या नवनीत राणा यांना यापूर्वीही अशा स्वरूपाच्या धमक्या रजिस्टर डाकेद्वारे पत्रातून तसेच ऑनलाइन पद्धतीने देण्यात आल्या होत्या..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.याप्रकरणाचे तांत्रिक पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. धमकी देणाऱ्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न पोलिस करतील.-पुनीत कुलट, पोलिस निरीक्षक, राजापेठ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.