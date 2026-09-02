NCMC Card: कार्ड नाही, म्हणून घेतले पूर्ण तिकिटाचे पैसे ; महिलांची सवलत तिकीट मशीनमधून हटविली; प्रवाशांचा संताप

नागपूर: गणेशपेठ स्थानकावरून उमरेडला जाण्यासाठी निर्मला जिभकाटे गडचिरोलीच्या बसमध्ये बसल्या. वाहकाने त्यांना नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) मागितले. त्यांच्याकडे कार्ड नव्हते. म्हणून वाहकाने फूल तिकिटाचे पैसे घेतले. कार्ड नसल्यास ५० टक्के सवलत बंद झाल्याने निर्मलासह अन्य महिलांनी संताप व्यक्त केला. .दुपारी २.१५ वाजताच्या सुमारास एसटी महामंडळाच्या गणेशपेठ मध्यवर्ती स्थानकावर नागपूर-गडचिरोली बस फलाटावर होती. प्रवासी बसल्यानंतर वाहकाने तिकीट काढण्यास सुरुवात केली. निर्मला जिभकाटे यांनी उमरेडला जाण्यासाठी ५० टक्के सवलतीनुसार अर्ध्या तिकिटाचे पैसे दिले. मात्र, वाहकाने त्यांना ‘एनसीएमसी’ कार्ड आहे का, अशी विचारणा केली..Chhatrapati Sambhajinagar Helmet Rule: हजारांचा दंड भरण्याऐवजी हेल्मेट घ्या!; शहरात पहिल्या दिवशी ४,१२० दुचाकीस्वारांवर कारवाई.त्यांनी नाही म्हणताच प्रवासाचे पूर्ण पैसे द्यावे, लागतील असे फर्मान वाहकाने सोडले. तिकीट मशीनमधून महिलांसाठी ५० टक्के सवलतीचा प्रकार हटविण्यात आला होता. ही बाब माहिती पडताच निर्मला यांना धक्का बसला. सरकारने १ सप्टेंबरपासून ‘एनसीएमसी’ कार्डची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.ज्या महिलांकडे कार्ड नाही. त्यांच्यासाठी सवलत बंद करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलतीचीसुद्धा हीच परिस्थिती आहे..रिचार्ज करायचे कुठून?एसटीत महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के सवलत मिळते, तर ७५ वर्षे वयावरील ज्येष्ठांना अमृत योजनेअंतर्गत प्रवास मोफत आहे. ५० टक्के सवलत घेणाऱ्यांना ‘एनसीएमसी’ कार्डमध्ये १०० ते दीड हजार रुपयाचे रिचार्ज करावे लागते. गणेशपेठ स्थानकात ही रिचार्जची सुविधा आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील प्रवाशांना हा प्रकार त्रासदायक वाटत असून रिचार्ज कुठे करावे, हेच कळत नसल्याचे पारशिवनी येथून आलेल्या रत्नमाला नेवारे आणि आर्वी येथून आलेले हेमचंद राय यांनी सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे १०० रुपयांच्या रिचार्जकरिता टॅक्सच्या नावावर १ रुपया ६ पैसे कटत असल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी आहे..MPSC Recruitment Fraud: नगर रचनाकार गट-अ भरतीत मोठ्या गैरव्यवहाराचा संशय; बनावट अनुभव प्रमाणपत्रांमुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय."कार्डच्या नावावर सरकार किती वेळा गरीब प्रवाशांकडून पैसे घेणार? हा पूर्वीही असेच स्मार्ट कार्ड आणले होते. ते बंद करून आता पुन्हा हा दुसरा प्रकार आणला. ही कार्ड पद्धत योग्य नाही."- शिल्पा मेश्राम, प्रवासी, उमरेड"महिलांना सवलत द्यायचीच होती, तर पूर्ण द्यायला हवी. अर्धी तिकीट द्यायची आणि त्यामागे मनस्ताप मागे लावून द्यायचा हा प्रकार योग्य नाही."- शुभांगी खंताळे,प्रवासी, कोंढाळी"माझ्याकडे कार्ड नाही. म्हणून वाहकाने पूर्ण तिकीट घेतली. आधी अर्धी तिकीट लागत होती. आधी सवलत द्यायची, नंतर काढून घ्यायची हा प्रकार योग्य आहे का?"- निर्मला जिभकाडे,प्रवासी, उमरेड"२५० रुपये ‘एनसीएमसी’ कार्डसाठी दिले. सरकार परत-परत रांगेत लावून प्रवाशांकडून पैसे घेत आहे. सवलती बरोबरच मनस्ताप जास्त आहे."- वैष्णवी चंदवले,प्रवासी, कोंढाळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.