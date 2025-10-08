Nagpur News:'राष्ट्रवादीकडून संविधान चौकात निदर्शने'; सरन्यायाधीशांवर हल्ल्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलास तत्काळ अटक करा

नागपूर: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने संविधान चौकात आंदोलन करीत सरन्यायाधीशांवर हल्ल्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलास तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली. शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांच्या नेतृत्वातील आंदोलनात माजी मंत्री अनिल देशमुख, रमेश बंग, देवेंद्र घरडे, अफजल फारुख, प्रशांत बनकर, चंद्रशेखर पाटील, डॉ. मिलिंद वाचणेकर,.MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.एस. बी. अहमद, राजूसिंग चौहान, अमित पिचकटे,अमित जेठे, पवन गावंडे, महेश ठाकरे, सारंग साकरे, रुद्र धाकडे, नंदकिशोर माटे, संजय धापोडकर, रेखा कृपाळे, रीना लांजेवार, महेंद्र भांगे, बबिता सोमकुवर, मंजू गोडघाटे, शरद साहू आदींचा समावेश होता..दलित पॅंथरने दर्शविला विरोधभारतीय दलित पॅंथरने या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदविला. लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेवर हा हल्ला आहे, याचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. हा संविधनाचा अपमान असल्याचे दलित पॅंथरचे प्रकाश बनसोड म्हणाले. ॲड. रमेश शंभरकर, प्रसेनजित ताकसांडे, शिवचरण थूल, अशोक शंभरकर, भाऊराव शेंडे, .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .रवी शेंडे, डॉ. राहुल डांगरे, डॉ. बाबा शंभरकर, डॉ. प्रबोधन मेश्राम, अरुण चुनारकर, तुका कोचे, सरोज मेश्राम, भगवान राहाटे, गौतम शंभरकर, अशोक वासनिक, शरद करवाडे, डॉ. भोजराज मडके आदींनी घटनेचा निषेध नोंदविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.