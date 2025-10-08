नागपूर

Nagpur News:'राष्ट्रवादीकडून संविधान चौकात निदर्शने'; सरन्यायाधीशांवर हल्ल्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलास तत्काळ अटक करा

NCP Stages Demonstration in Nagpur: भारतीय दलित पॅंथरने या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदविला. लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेवर हा हल्ला आहे, याचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. हा संविधनाचा अपमान असल्याचे दलित पॅंथरचे प्रकाश बनसोड म्हणाले.
NCP leaders and workers protesting at Samvidhan Chowk demanding action over the attack attempt on the Chief Justice of India.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने संविधान चौकात आंदोलन करीत सरन्यायाधीशांवर हल्ल्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलास तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली. शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांच्या नेतृत्वातील आंदोलनात माजी मंत्री अनिल देशमुख, रमेश बंग, देवेंद्र घरडे, अफजल फारुख, प्रशांत बनकर, चंद्रशेखर पाटील, डॉ. मिलिंद वाचणेकर,

