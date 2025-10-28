राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात लावणी प्रकरणी शहराध्यक्षांना नोटीस, नृत्य करणाऱ्या महिलेनं म्हटलं, चुकीचं काहीच नाही

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नागपूरमधील कार्यालयात लावणी सादर करण्यात आल्याच्या प्रकाराची सध्या चर्चा सुरू आहे. पक्षाच्या कार्यालयात बॅनरवर अजित पवार यांचा फोटो आणि पक्षाचं चिन्हही दिसतंय. राष्ट्रवादीचे शहरातील काही कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. एका महिला कार्यकर्त्याने लावणी सादर केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी नागपूर शहराध्यक्षांना नोटीसही पाठवलीय. तर महिला कार्यकर्त्याने चुकीचं काही घडलं नसल्याचं म्हटलंय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, नागपूरमधील गणेशपेठ इथं राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचं कार्यालय आहे. या कार्यालयात दिवाळी मिलन कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तेव्हा एका महिला कार्यकर्तीने लावणी सादर केली. राष्ट्रवादीच्या पक्ष कार्यालयात झालेल्या या लावणीच्या सादरीकरणाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर टीका होऊ लागली..PSI सोबत ६ महिने संपर्क नाही, बनकरशी त्याचदिवशी वाद; रात्रभर फोटो अन् मेसेज पाठवले; चाकणकर यांनी दिली माहिती.प्रदेशाध्यक्षांची शहराध्यक्षांना नोटीसराष्ट्रवादी काँग्रसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. शहराध्यक्ष अनिल अहीरकर यांना लावणी प्रकरणी नोटीसही जारी केली आहे. या नोटीसीला सात दिवसांच्या आता उत्तर देऊन खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..दरम्यान, लावणी सादर करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्या शिल्पा शाहीद यांनी यात काहीच चुकीचं नाही असं म्हटलंय. त्यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, मी लावणी कलाकार आहे आणि सगळीकडे लावणी सादर करते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात काम करते आणि पक्षाच्या दिवाळी मिलन कार्यक्रमात गेले होते. तिथं ज्यांना गाणं येत होतं त्या गायल्या.काही पुरुषांनीही तेव्हा डान्स केला. त्यावेळी काही महिला पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या विनंतीनंतर मी लावणी सादर केली. पक्षाच्या कार्यालयातला हा एक कार्यक्रम होता. त्यात चुकीचं असं काहीच घडलं नाही..व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर राज्यात शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी झाली आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात नाचगाणं सुरू असल्याची टीका सोशल मीडियावरून होत आहे. अजितदादांच्या पक्षाच्या कार्यालयात ठुमके लगावले जातायत अशाही प्रतिक्रिया काहींनी दिल्या आहेत. सोशल मीडियावर या व्हिडीओची चर्चा जोरदार सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.