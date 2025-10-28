नागपूर

राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात लावणी प्रकरणी शहराध्यक्षांना नोटीस, नृत्य करणाऱ्या महिलेनं म्हटलं, चुकीचं काहीच नाही

NCP Nagpur : राष्ट्रवादीच्या नागपूरमधील कार्यालयात दिवाळी मिलन कार्यक्रमात एका महिला कार्यकर्तीने लावणी सादर केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झालाय. यावरून आता राष्ट्रवादी पक्षावर टीकेची झोड उठवली जात आहे.
सूरज यादव
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नागपूरमधील कार्यालयात लावणी सादर करण्यात आल्याच्या प्रकाराची सध्या चर्चा सुरू आहे. पक्षाच्या कार्यालयात बॅनरवर अजित पवार यांचा फोटो आणि पक्षाचं चिन्हही दिसतंय. राष्ट्रवादीचे शहरातील काही कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. एका महिला कार्यकर्त्याने लावणी सादर केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी नागपूर शहराध्यक्षांना नोटीसही पाठवलीय. तर महिला कार्यकर्त्याने चुकीचं काही घडलं नसल्याचं म्हटलंय.

