Nagpur News: नागपुरात सीबीआयकडून तीन विद्यार्थ्यांची चौकशी;पुण्यात मोटेगावकरच्या मुलाचीही चौकशी

CBI Conducts Raids in Nagpur and Chandrapur: पुण्यातील कथित रॅकेटशी संबंध असल्याच्या संशयावरून डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली असून तपासाला वेग आला आहे.
नागपूर : देशभर गाजत असलेल्या नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला असून, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी येथे धाडसत्र राबविले. पुणे येथील पेपरफुटी रॅकेटशी संबंध असल्याच्या संशयावरून तीन विद्यार्थ्यांच्या घरांची झडती घेण्यात आली. या कारवाईमुळे विदर्भातील नीटची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

