Nagpur News: नागपुरात सीबीआयकडून तीन विद्यार्थ्यांची चौकशी;पुण्यात मोटेगावकरच्या मुलाचीही चौकशी

नागपूर : देशभर गाजत असलेल्या नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला असून, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी येथे धाडसत्र राबविले. पुणे येथील पेपरफुटी रॅकेटशी संबंध असल्याच्या संशयावरून तीन विद्यार्थ्यांच्या घरांची झडती घेण्यात आली. या कारवाईमुळे विदर्भातील नीटची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे..सीबीआयच्या पथकाने नागपुरातील सेंट्रल अव्हेन्यू व इतवारी परिसरातील दोन ठिकाणी, तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी येथील एका घरावर छापे टाकले. संबंधित तिन्ही विद्यार्थी यंदाच्या नीट परीक्षेला बसले होते. तपासादरम्यान त्यांचा संबंध पुण्यातील कथित पेपरफुटी साखळीशी आल्याचे समोर आले आहे..झडतीदरम्यान मोबाईल फोन, लॅपटॉप, हस्तलिखित नोट्स तसेच इतर डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली. या साहित्याची फॉरेन्सिक तपासणी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. संबंधित विद्यार्थी 'रीपीटर' असून विविध कोचिंग क्लासेसमधून तयारी करत होते. त्यांचे पुण्यातील रॅकेटशी थेट संपर्क असल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे..विद्यार्थ्यांचीही 'नीट' झाडाझडतीप्रत्येक उमेदवाराकडून सुमारे १५ लाख रुपये घेऊन प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून दिली जात असल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे. अटकेतील पुण्यातील ब्युटी पार्लर संचालिका मनीषा वाघमारे ही विद्यार्थी व पालकांना रॅकेटशी जोडणारी मध्यस्थ असल्याचा संशय आहे. तिच्यामार्फत विद्यार्थ्यांचा संपर्क पुण्यातील रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक पी. व्ही. कुलकर्णी यांच्याशी आला होता..कुलकर्णीच्या निवासस्थानी खास सत्रकुलकर्णी हे या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी मानले जात असून, ते राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (एनटीए) प्रक्रियेशी संबंधित असल्याचा संशय आहे. परीक्षेपूर्वी काही विद्यार्थ्यांना पुण्यात बोलावून कुलकर्णी यांच्या निवासस्थानी खास सत्र घेण्यात आल्याची माहिती सीबीआयने दिली आहे. या सत्रात विद्यार्थ्यांना संभाव्य प्रश्न, पर्याय आणि महत्त्वाचे मुद्दे वहीत लिहून घेण्यास सांगण्यात आले होते. यातील अनेक प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेत आल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे..लाभार्थ्यांचा शोध सुरूव्हॉट्सॲप ग्रुप, कोचिंग क्लासेसचे संपर्क, कुरिअर आणि रोख व्यवहारांच्या माध्यमातून हे रॅकेट अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत होते, असेही तपासात स्पष्ट होत आहे. अद्याप संबंधित विद्यार्थ्यांना अटक झाली नसली तरी त्यांची नेमकी भूमिका तपासली जात आहे. सीबीआय आता बँक व्यवहार, कॉल रेकॉर्ड आणि डिजिटल पुरावे तपासून या रॅकेटमधील इतर लाभार्थ्यांचा शोध घेत आहे.