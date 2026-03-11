Sant Gadge Baba Memoria: संत गाडगेबाबांच्या निर्वाणभूमीला अनास्थेचे ग्रहण; कोटींचे बांधकाम धूळखात, प्रशासनाची भूमिका दोलायमान!

नागपूर

वलगाव: ‘गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला’ या भजनाच्या माध्यमातून लोकांच्या मनातील घाण आणि मरगळ दूर करणाऱ्या संत गाडगेबाबांनाच आता प्रत्यक्षात प्रशासकीय मरगळीचा बळी पडावे लागत आहे. वलगाव येथील बाबांच्या निर्वाणभूमीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष सुरू असून कुठलाही ठोस निर्णय न घेण्यात आल्याने कोट्यवधी रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेले बाबांचे स्मारक व परिसर आज धूळखात पडले आहे. त्यामुळे बाबांच्या अनुयायांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

