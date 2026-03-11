Sant Gadge Baba Memoria: संत गाडगेबाबांच्या निर्वाणभूमीला अनास्थेचे ग्रहण; कोटींचे बांधकाम धूळखात, प्रशासनाची भूमिका दोलायमान!

-सुधीर भारतीवलगाव: ‘गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला’ या भजनाच्या माध्यमातून लोकांच्या मनातील घाण आणि मरगळ दूर करणाऱ्या संत गाडगेबाबांनाच आता प्रत्यक्षात प्रशासकीय मरगळीचा बळी पडावे लागत आहे. वलगाव येथील बाबांच्या निर्वाणभूमीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष सुरू असून कुठलाही ठोस निर्णय न घेण्यात आल्याने कोट्यवधी रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेले बाबांचे स्मारक व परिसर आज धूळखात पडले आहे. त्यामुळे बाबांच्या अनुयायांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. .Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...वलगाव येथील गाडगेबाबांच्या निर्वाणभूमीसाठी तत्कालीन पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या पुढाकारातून गाडगेबाबा स्मारक विकास आराखड्यांतर्गत तब्बल ४० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्या निधीमधून वलगाव पोलिस ठाण्यासमोरील ई-क्लास शासकीय सात एकर जागेवर गाडगेबाबांच्या स्मारकाचा आराखडा तयार करण्यात आला..या निधीतून गाडगेबाबांचे भव्य स्मारक, मूर्ती, ६० व्यक्ती क्षमतेचे वृद्धाश्रम, ३० खोल्यांचे भक्तनिवास, सभागृह, खुली प्रशस्त मोठी जागा व बगीचा अशाप्रकारे बांधकाम २०१८ मध्ये पूर्णत्वास आले. वलगाव येथेच बाबांच्या निर्वाणभूमीत संत गाडगेबाबा मिशनद्वारे गाडगे महाराज वृद्धाश्रम चालविण्यात येत आहे.मागील ३५ वर्षांपासून कैलास बोरसे यांच्या देखरेखीखाली या वृद्धाश्रमात जवळपास ३० ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ केला जात आहे. याच जागेच्या जवळ बाबांच्या स्मारकासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून परिसराचा विकास करण्यात आला आहे. मात्र कोरोनानंतर या परिसराची टाळेबंदी झाली असून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊन सुद्धा येथील वास्तू धूळखात पडल्या आहेत. बाबांच्या स्मारकासाठी भव्य घुमट तयार आहे..मात्र त्यामध्ये मूर्तीच बसविण्यात आली नाही. वृद्धांसाठी वृद्धाश्रम तयार आहे, मात्र प्रशासन त्याचा ताबा देण्यास तयार नाही. गाडगेबाबा मिशनच्या वतीने वारंवार हा परिसर हस्तांतरित करण्याची मागणी प्रशासनाला करण्यात आली. मात्र राजकीय दबाव व अनास्थेमुळे अद्यापही ही जागा कुलूपात बंदिस्त झाली आहे.तत्कालीन जिल्हाधिकारी शिवाजीराव पाटील यांनी ही जागा वृद्धाश्रमाकरिता हस्तांतरित केली होती. तेव्हापासून श्री. बोरसे येथील अतिशय लहान जागेत वृद्धांचा सांभाळ करीत आहेत. जर नवीन बांधकाम असलेली जागा संबंधितांना हस्तांतरित झाली तर ज्येष्ठांसाठी ते फार सोयीचे होणार आहे. मात्र प्रशासनाकडून कुठलाही ठोस निर्णय घेण्यात येत नसल्याने गाडगेबाबांच्या निर्वाणभूमीला अनास्थेचे ग्रहण लागले आहे..जागा हस्तांतरित नाहीशासकीय निधीतून गाडगेबाबांच्या निर्वाणभूमीचा कायापालट करण्यात आलेला आहे, मात्र कोविडनंतर प्रशासनाने ही जागा ताब्यात घेतली असून अद्यापही ती हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही. काही व्यावसायिकांचा या जागेवर डोळा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे गाडगेबाबांच्या विचारांनी भारावून काम करणाऱ्यांना ही जागा हस्तांतरित करणार की व्यावसायिक उद्देशाने या जागेची मागणी करणाऱ्यांना ती देणार, अशी चर्चा या परिसरात होत आहे..प्रशासनाकडून कुठलाही प्रतिसाद नाहीसंत गाडगेबाबांच्या दशसूत्रीनुसार आम्ही वृद्धाश्रमाचे कामकाज सांभाळत आहोत. निर्वाणभूमीच्या विकसित जागेचे हस्तांतरण करण्याबाबत आम्ही अनेकदा पत्रव्यवहार केलेत. मात्र प्रशासनाकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. गाडगेबाबांच्या विचारांचा आमच्यावर पगडा आहे, त्यामुळे नवीन विकसित जागा आम्हास देण्यास काहीही हरकत नाही. मात्र प्रशासनाने त्याबाबत पुढाकार घेतला पाहिजे.-कैलास बोरसे, संचालक, गाडगेबाबा वृद्धाश्रम..राजकारण आणू नयेगाडगेबाबांच्या विचारांनी चालणाऱ्या संत गाडगेबाबा मिशनचे कार्य खूप मोठे आहे. याच संस्थेला निर्वाणभूमीची विकसित जागा हस्तांतरित केली जावी, अशी नागरिकांची भावना आहे. यामध्ये कुठलेही राजकारण आणता कामा नये.- राजकुमार गणेशे, आश्रमातील रहिवासी, वलगाव..संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमीच्या विकसित परिसराची जागा हस्तांतरित झाल्यास ज्येष्ठ मंडळींसाठी अतिशय सोयीचे ठरणार आहे. सध्याची ही जागा अपुरी पडते. पावसाळ्यात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.-नानकराम शेळके आश्रमातील रहिवासी, वलगाव..UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.बाबांच्या अनुयायांमध्ये नाराजीगाडगेबाबांच्या निर्वाणभूमीची विकसित जागा हस्तांतरित करण्याची वेळ आता आली आहे. प्रशासनाने त्यामध्ये लक्ष देण्याची गरज आहे. अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा अधांतरी आहे. मात्र त्यामुळे बाबांच्या अनुयायांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.- मारोती होनेकर आश्रमातील रहिवासी, वलगाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.