Nepal Flood Rescue: मृत्यू दिसत होता; तरी धैर्य सोडले नाही!; नेपाळमधील मृत्यूच्या दाढेतून सुखरूप परतलेल्या भाविकांचे थरारक अनुभव

नागपूर: खोल दरीच्या कडेला धावणारी बस, डोळ्यांसमोर कोसळणाऱ्या डोंगरांच्या कडा, तुटलेले पूल आणि नद्यांचे रौद्ररूप... प्रत्येक क्षणी मृत्यू समोर उभा असल्याची भीती मनात होती. तरीही धैर्य न सोडता थरारक प्रवास करीत सुखरूप नागपूर गाठले, अशी आपबिती नेपाळच्या प्रलयातून बचावलेल्या नागपूरकर भाविकांनी ‘सकाळ’सोबत बोलताना सांगितली..या प्रलयातून सुखरूप परतलेल्या मानेवाडा येथील शिवशक्तीनगर परिसरातील योगेश आणि अपूर्वा गावंडे या दाम्पत्याने आपला थरारक अनुभव कथन केला. नागपूरचे श्रीधर त्रिपाठी महाराज यांच्या काठमांडूतील माहेश्वरी सदन येथे आयोजित तीन दिवसीय शिवपुराण कथावाचनासाठी मानेवाडा, मानकापूर, झिंगाबाई टाकळी, सक्करदरा, महाल, नरेंद्रनगर, शाहूनगर, सोमवारी क्वार्टर आदी भागांतील ११५ भाविक १९ ऑगस्ट रोजी राप्तीसागर एक्स्प्रेसने गोरखपूरकडे रवाना झाले.२० ऑगस्टच्या रात्री गोरखपूरला पोहोचल्यानंतर बसने नऊ तासांचा प्रवास करून २१ ऑगस्टला पोखरा गाठले. २२ ऑगस्टला पोखरा दर्शन, तर २३ ऑगस्टला मुक्तीनाथचे दर्शन घेत सर्वजण काठमांडूकडे रवाना झाले. २४ ते २६ ऑगस्टदरम्यान काठमांडूत मुक्काम होता..Koyna Dam 104.28 TMC Water Storage : कोयना धरण 100 टक्के भरण्याच्या मार्गावर! फक्त 0.97 TMC पाण्याची गरज; पायथा वीजगृहातून 1 हजार 50 क्युसेक विसर्ग सुरू.टूर पॅकेजनुसार २८ ऑगस्टला रात्री ८.१५ वाजता दाणापूरहून नागपूरसाठी रेल्वे होती. ती पकडण्यासाठी २७ ऑगस्टला सकाळी ९ वाजता तीन बसमधून ११५ जण परतीच्या प्रवासाला निघाले. मात्र, काही अंतरावरच नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना रोखले. पूर, तुटलेले रस्ते आणि भूस्खलनामुळे पुढील प्रवास धोकादायक असल्याचे सांगण्यात आले.हॉटेलचा मुक्कामही संपल्याने सर्वांसमोर मोठे संकट उभे राहिले. त्यामुळे पुन्हा पशुपतिनाथ येथे परतावे लागले. तिथून काही भाविक विमानाने भारतात परतले, तर उर्वरित १०६ जण नेपाळमध्येच अडकले. परतीचा मार्ग अनिश्चित झाल्याने त्यांनी आमदार प्रवीण दटके यांच्याशी संपर्क साधला. दटके यांनी तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती दिली..मृत्यू दिसत होता; तरी धैर्य सोडले नाही!त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे प्रवाशांशी संवाद साधत धीर दिला आणि सर्वांना सुरक्षित भारतात परत आणण्याचा विश्वास दिल्याचे गावंडे यांनी सांगितले.जीव वाचविण्यासाठी पुन्हा पशुपतिनाथकडेमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नेपाळी काँग्रेसचे खासदार संदीप राणा यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी भारताच्या सीमेकडे जाण्यासाठी चार मिनी बसेसची व्यवस्था केली. सायंकाळी ५ वाजता एका अरुंद पहाडी मार्गाने रवाना झालो. मात्र, २५ ते ३० किलोमीटरनंतर स्थानिक पोलिसांनी पुढील रस्ता खराब, दाट धुके आणि मोबाइल नेटवर्क नसल्याने बचावकार्य अशक्य असल्याचे सांगत आम्हाला माघारी पाठविले. त्यामुळे पुन्हा पशुपतिनाथ येथील पार्किंगमध्ये परतावे लागले. मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी जीव धोक्यात न घालण्याचा सल्ला दिला आणि त्याच रात्री हॉटेल व भोजनाची व्यवस्था केल्याचे गावंडे म्हणाले..सीमेवरून सुरू झाला सुरक्षिततेचा प्रवाससीतामढीत पोहोचताच बिहार प्रशासनाने आधार दिला. भिट्ठा पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व एसडीओ गौरव कुमार यांनी स्वागत केले. प्रशासनाने बसची व्यवस्था करून आम्हाला ठाण्यात आणले; तेथे चहा-नाश्ता व जेवण देण्यात आले. रात्री १० वाजता पोलिस सुरक्षेत तीन बसमधून पटण्याकडे रवाना झालो आणि मध्यरात्री अडीच वाजता पोहोचलो. बिहार सरकारने ओ. पी. साह सामुदायिक भवन येथे मुक्कामाची व्यवस्था केली. पहाटे पुन्हा पोलिस सुरक्षेत पटणा रेल्वे स्थानकाकडे रवाना झाल्याचे गावंडे म्हणाले.थरारक प्रवासानंतर सुटकेचा निःश्वासभाविक पटण्यात पोहोचताच आरपीएफ जवानांनी फलाट मोकळे करून सर्वांना सुरक्षितपणे डब्यापर्यंत पोहोचवले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी देवेंद्र प्रताप शाही यांच्या उपस्थितीत आरोग्य तपासणी, औषधोपचार, नाश्ता, पाणी व फळांची व्यवस्था झाली. २९ ऑगस्टच्या सकाळी ७.२६ वाजता रेल्वे नागपूरकडे रवाना झाली. प्रवासात विविध स्थानकांवर आरोग्य तपासणी व भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली. अखेर पहाटे ४.३० वाजता नागपूर गाठताच सुटकेचा निःश्वास सोडला. स्थानकावर कुटुंबीय व रेल्वे प्रशासनाने स्वागत केले..Kolhapur ZP Teacher Recruitment: जिल्हा परिषदेच्या शाळांत ४४५ नवीन शिक्षक रुजू होणार.सीतामढीत पोलिसांना राखी बांधून साजरा केला सणठिकठिकाणी आरोग्य तपासणीरेल्वेत आरपीएफ व रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षा कवच झाले उपलब्धनाश्ता, चहा, पाण्याची उपलब्ध करून दिली व्यवस्था२९ ऑगस्टच्या पटणा–पुर्णिया एक्स्प्रेसला जोडल्या दोन अतिरिक्त बोग्याथ्री-टायर एसीच्या तिकिटांची केली व्यवस्थानेपाळ ते नागपूर सर्व भाविकांना उपलब्ध झाली मोफत सुविधा.मृत्यूला चकवत गाठली भारताची सीमा२८ ऑगस्टला सकाळी पशुपतिनाथहून सीतामढीच्या दिशेने भारताच्या सीमेकडे निघालो. जोरदार पाऊस आणि दाट धुक्याने परिस्थिती गंभीर झाली. ठिकठिकाणी झाडे कोसळत होती, तर रस्त्यालगत खोल दऱ्या होत्या. एका पुलावरून दोन फुटांहून अधिक पाणी वाहत असतानाही चालकाने बस पुढे नेली. आमच्या चार बसेस पुढे गेल्या; मात्र मागून येणारी एक बस पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेली. या जीवघेण्या परिस्थितीतून मार्ग काढत अखेर सायंकाळी सीतामढी येथे भारताच्या सीमेत पोहोचल्याचे गावंडे यांनी सांगितले.नागपूरकर महिलेला हृदयविकाराचा झटकाया भीषण परिस्थितीत नरेंद्रनगर येथील ७२ वर्षीय निर्मला शेषमणी पांडे यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यांना तातडीने काठमांडूतील गंगालाल हार्ट केअर हॉस्पिटलच्या अतिदक्षता विभागात दाखल केले. त्या अद्याप रुग्णालयात उपचार घेत असल्याची माहिती श्रीधर त्रिपाठी महाराज यांनी दिली. पांडे यांना नागपुरात सुखरूप परत आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे, अशी मागणी त्रिपाठी यांनी केली.."नेपाळमध्ये अडकल्यानंतर भीती वाढू लागली. प्रशासनाने परतण्याची व्यवस्था केल्याने मोठा दिलासा मिळाला. काठमांडूतून निघाल्यानंतर भारताची सीमा दिसताच मनातील भीती दूर झाली. पटणा येथे पोहोचून रेल्वेत बसल्यानंतर आपण सुखरूप घरी परतत आहोत, याची खात्री पटली."- सुनंदा गावंडे"संपूर्ण प्रवाशांची जबाबदारी माझ्यावर असल्याने चिंता अधिकच होती. वाहतूक ठप्प झाल्याने काठमांडूहून नागपूरला परतणे कठीण झाले. प्रशासनाच्या मदतीने सीतामढीमार्गे पटणा गाठले आणि तेथून रेल्वेने नागपूरकडे रवाना झालो. "- श्रीधर त्रिपाठी महाराज"अचानक आलेल्या पुरामुळे प्रचंड भीती वाटली. १० ते १२ नातेवाईक सोबत असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेचीही चिंता होती. आमच्या मागची बस पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याचे पाहून भीती अधिकच वाढली होती. भारताची सीमा दिसताच हायसे वाटले. "- लता अवधाने.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.