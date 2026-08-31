नागपूर

Nepal Flood Rescue: मृत्यू दिसत होता; तरी धैर्य सोडले नाही!; नेपाळमधील मृत्यूच्या दाढेतून सुखरूप परतलेल्या भाविकांचे थरारक अनुभव

Nagpur Pilgrims Escape Nepal Flood Crisis: नेपाळमधील पूर, भूस्खलन आणि तुटलेल्या रस्त्यांमुळे अडकलेल्या नागपूरच्या १०६ भाविकांचा थरारक प्रवास अखेर सुखरूप भारतात पोहोचला.
Nepal Flood Rescue

Nepal Flood Rescue

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: खोल दरीच्या कडेला धावणारी बस, डोळ्यांसमोर कोसळणाऱ्या डोंगरांच्या कडा, तुटलेले पूल आणि नद्यांचे रौद्ररूप... प्रत्येक क्षणी मृत्यू समोर उभा असल्याची भीती मनात होती. तरीही धैर्य न सोडता थरारक प्रवास करीत सुखरूप नागपूर गाठले, अशी आपबिती नेपाळच्या प्रलयातून बचावलेल्या नागपूरकर भाविकांनी ‘सकाळ’सोबत बोलताना सांगितली.

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