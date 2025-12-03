Nagpur Accident: सुटीवर आलेल्या जवानाचा अपघाती मृत्यू; नेरपिंगळाई शोकसागरात, लष्करी सन्मानाने अंत्यसंस्कार

नेरपिंगळाई : नेरपिंगळाई गावातील २४ वर्षीय जवान कौशल गजानन राऊत याचा मोर्शीवरून गावी परत येत असताना येरला फाट्याजवळ भीषण अपघात झाला. यात तो जागीच ठार झाला. ही घटना सोमवारी (ता. एक) संध्याकाळी सहा वाजता घडली..महिनाभराची सुटी घेऊन कौशल राऊत कुटुंबाच्या सहवासासाठी घरी आला होता. सोमवारी (ता. एक) काही कामानिमित्त तो दुचाकीने मोर्शी येथे गेला होता. सायंकाळी सहा वाजता गावी परत येताना येरला फाट्याजवळ अज्ञात वाहनाने त्याच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली..झालेल्या अपघातात तो जागीच ठार झाला. कौशल लेह लद्दाखच्या सीमेवर मागील चार वर्षांपासून कार्यरत होता. कौशल राऊत यास शासकीय मानवंदना देऊन लष्करी सन्मानाने त्याच्यावर मंगळवारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले..तिरंग्याने सजलेल्या पार्थिवाला हजारो नागरिकांनी उपस्थित राहून शेवटचा निरोप दिला. सलामीचा आवाज, बंदुकीचे तीन राउंड आणि भारत माता की जयच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमला. सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष, सेवानिवृत्त सैनिक, पोलिस अधिकारी तसेच दूरदूरच्या नागरिकांनी उपस्थित राहून या वीर जवानाला भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. .Jalgaon News : जळगाव एमआयडीसीत भीषण आग; 'आर्यवर्त केमिकल' कंपनी खाक, कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे जीवितहानी टळली!.राऊत कुटुंबावर अवेळी दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, ग्रामस्थ, नातेवाईक आणि मित्रांच्या डोळ्यांतून अश्रू अनावर झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.