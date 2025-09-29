Amrit Bharat Express: नागपूरहून आणखी एक अमृत भारत एक्स्प्रेस; पाच राज्यातील प्रमुख शहरांना जोडणार

नागपूर : ओडिशातील ब्रह्मपूर (बेरहाम्पूर) ते गुजरातमधील उधना (सूरत) दरम्यान नवीन अमृत भारत एक्स्प्रेस सुरू झाली आहे. ही गाडी नागपूरमार्गे धावणार आहे. ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांना जोडणारी ट्रेन असल्याने विदर्भातील प्रवाशांच्या सुविधेत भर पडली आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या ट्रेनचे नुकतेच उद्घाटन झाले. ही गाडी सुमारे १७०८ किलोमीटर अंतर कापून ३३ तासांत उधना येथे पोहोचते. नियमित सेवेनुसार, ट्रेन क्रमांक १९०२१/१९०२२ अमृत भारत एक्स्प्रेस आठवड्यातून एक दिवस धावेल..उधनाहून प्रत्येक रविवारी सकाळी ७.४० वा. सुटेल आणि ब्रह्मपूरहून प्रत्येक सोमवारी रात्री ११.४५ वा. प्रस्थान करणार आहे. नागपूरमध्ये ही गाडी सकाळी ७ वा. येईल आणि ७.१५ वा. पुढे सुटेल. या गाडीला एकूण ३० थांबे आहेत. .यात ओडिशा, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांचा समावेश आहे. पलासा, विशाखापट्टणम, श्रीकाकुलम, रायगड, तितलगड, कांताबांजी, खरियार रोड, महासमुंद, रायपूर, दुर्ग, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, बडनेरा, अकोला, मलकापूर, भुसावळ, जळगाव, नंदुरबार, व्यारा, बार्डोली, उधना (सूरत)..नागपूरकर प्रवाशांसाठी विशेषनागपूर स्थानकावर या गाडीला १५ मिनिटांचा थांबा राहील. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही गाडी विदर्भातील प्रवाशांना नवा पर्याय ठरेल. नागपूर मार्गे धावणारी ही दुसरी अमृत भारत एक्स्प्रेस आहे. यामुळे विदर्भातील नागपूर, गोंदिया, वर्धा, अमरावती येथील प्रवाशांना ओडिशा आणि गुजरातचा प्रवास सुलभ होईल. पर्यटन, व्यापार आणि कुटुंब भेटींना चालना मिळेल..Thane: ठाणे बनणार वेगवान वाहतुकीचे 'मल्टीमोडल' जंक्शन! बुलेट ट्रेन स्थानकाला रेल्वे, मेट्रो, अंतर्गत मेट्रो जोडणार, वाचा सविस्तर....गाडीची वैशिष्ट्ये आधुनिक कोच : २२ एलएचबी कोच, ८ स्लीपर, ११ जनरल सेकंड क्लास, १ पॅन्ट्री कार आणि २ लगेज व्हॅन. वेगवान प्रवास : कमाल १३० किमी प्रती तास वेग असल्याने वेळेची बचत होईल.परवडणारा दर ः मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना परवडेल असे तिकीट दर व थेट प्रवासाची सुविधा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.