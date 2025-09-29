नागपूर

Amrit Bharat Express: नागपूरहून आणखी एक अमृत भारत एक्स्प्रेस; पाच राज्यातील प्रमुख शहरांना जोडणार

Nagpur News: ओडिशातील ब्रह्मपूर (बेरहाम्पूर) ते गुजरातमधील उधना (सूरत) दरम्यान नवीन अमृत भारत एक्स्प्रेस सुरू झाली आहे. ही गाडी नागपूरमार्गे धावणार आहे. ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांना जोडणारी ट्रेन असल्याने विदर्भातील प्रवाशांच्या सुविधेत भर पडली आहे.
Amrit Bharat Express

Amrit Bharat Express

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : ओडिशातील ब्रह्मपूर (बेरहाम्पूर) ते गुजरातमधील उधना (सूरत) दरम्यान नवीन अमृत भारत एक्स्प्रेस सुरू झाली आहे. ही गाडी नागपूरमार्गे धावणार आहे. ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांना जोडणारी ट्रेन असल्याने विदर्भातील प्रवाशांच्या सुविधेत भर पडली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
railway
Inauguration
Passenger
PM Narendra Modi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com