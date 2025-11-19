Nagpur Land Survey : नवीन नागपूरसाठी जमिनीच्या संयुक्त मोजणीला सुरुवात; शेतकऱ्यांचे सहकार्य; विविध यंत्रणांचा सहभाग!

नागपूर : हिंगणा तालुक्यातील मौजा गोधणी (रिठी) आणि मौजा लाडगाव (रिठी) या ठिकाणी १ हजार ७१०.११ एकरवर प्रस्तावित ‘नवीन नागपूर’साठीच्या जमिनीकरता संयुक्त मोजणीला सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने आठवडाभरात ही मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे ध्येय असून, यात शेतकऱ्यांसह विविध यंत्रणेचे सहकार्यही लाभत आहे. .मिहान प्रकल्प आणि बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्राजवळ नवीन नागपूर विकसित करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संकल्प आहे. नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणच्या (एनएमआरडीए) माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकरी व प्रशासनात समेट घडवून आणला..मुंबईत भुयारी रस्ते मार्गाचे जाळे!.एनएमआरडीए अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार प्रकल्पासाठी आजवर १ हजार ४८० एकर जमिनीचे शेतकऱ्यांकडून सहमती पत्र प्राप्त झाले असून, उर्वरित शेतकऱ्यांनीही जमीन देण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे. सहमती प्राप्त झालेल्या जमिनींची संयुक्त मोजणी मंगळवार (ता. १८) पासून सुरू झाली. त्यात जमिनीचे क्षेत्र, पीक, तिथे असलेले घर, गोठे, विहिर, बोअरवेल, झाडे, फळझाडे आदींची मोजणी करून त्याचे मोजणी क्षेत्र निर्धारित करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे येथे शेतकऱ्यांना त्याच ठिकाणी एकरी दीड हजार चौरसफुटांचा प्लॉटही देण्यात येणार आहे. भूसंपादनासाठी मोनार्च सर्व्हेअर्स ॲण्ड इंजिनिअरिंग कंन्सलटन्ट लि. या संस्थेची नियुक्ती केली आहे..नवीन नागपूरसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व एनएमआरडीए आयुक्त संजय मिणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जमिनीच्या संयुक्त मोजणीला सुरुवात झाली आहे. पुढे भूसंपादनाचीही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात येईल. संयुक्त मोजणीनंतर वेगवेगळ्या बाबींचे मूल्यांकन संबंधित यंत्रणेकडून ठरविण्यात येईल. मूल्यांकन प्राप्त झाल्यावर त्याचा निवाडा भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे ठेवण्यात येईल.- सचिन ढोले, अतिरिक्त आयुक्त एनएमआरडीए..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.