Nagpur Land Survey : नवीन नागपूरसाठी जमिनीच्या संयुक्त मोजणीला सुरुवात; शेतकऱ्यांचे सहकार्य; विविध यंत्रणांचा सहभाग!

Nagpur New City Project : एनएमआरडीए अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार प्रकल्पासाठी आजवर १ हजार ४८० एकर जमिनीचे शेतकऱ्यांकडून सहमती पत्र प्राप्त झाले असून, उर्वरित शेतकऱ्यांनीही जमीन देण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे.
Nagpur New City land survey begins with farmer cooperation

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : हिंगणा तालुक्यातील मौजा गोधणी (रिठी) आणि मौजा लाडगाव (रिठी) या ठिकाणी १ हजार ७१०.११ एकरवर प्रस्तावित ‘नवीन नागपूर’साठीच्या जमिनीकरता संयुक्त मोजणीला सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने आठवडाभरात ही मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे ध्येय असून, यात शेतकऱ्यांसह विविध यंत्रणेचे सहकार्यही लाभत आहे.

