Nagpur News : दोनच दिवसांत विद्यापीठाला नवे कुलगुरू मिळण्याची शक्यता; उद्या मुलाखती, प्रक्रियेला आला वेग

नागपूर - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकरिता नवीन कुलगुरू नेमण्याची प्रक्रिया दोन महिन्यांपासून रखडली होती. अखेर मुलाखतींना मुहूर्त मिळाला असून रविवारी (ता.३०) राज्यपालांसमोर मुलाखती होणार आहे. त्यानंतर सोमवारी १ डिसेंबरला नव्या कुलगुरूंचे नाव घोषित होण्याची शक्यता आहे..गेल्या दीड वर्षांपासून विद्यापीठाला नियमित कुलगुरू नाही. प्रभारींच्या खांद्यावर विद्यापीठाची जबाबदारी आहे. असे असताना विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी जाहिरात काढल्यावर ७० च्यावर इच्छुकांनी अर्ज केला.त्यानंतर त्यापैकी २८ उमेदवारांना प्रेझेंटेशनसाठी बोलाविण्यात आले. मात्र, या मुलाखतीनंतर तब्बत दीड महिन्याने राजभवनाकडून कुलगुरू पदासाठी अंतिम पाच जणांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या नव्या कुलगुरूची निवड होणे पक्के झाले आहे..अनेकांना धक्काकुलगुरू पदाच्या शर्यतीमध्ये गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे, माजी प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. राजेंद्र काकडे, डॉ. निरज खटी यांच्यासह अनेक दिग्गजांचा समावेश होता. त्यासाठी विविधस्तरावर त्यांनी प्रयत्नही सुरू केले होते. मात्र, त्यानंतरही कुलगुरू पदाच्या मुलाखतीसाठी त्यांना राजभवनातून पत्र न आल्याने हा त्यांना मोठा धक्का मानला जात आहे..प्रभारी की नव्या राज्यपालांकडून निवड?महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा प्रभार सध्या गुजरातचे राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांच्याकडे आहे. विद्यापीठ वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन राज्यपाल मुलाखती घेणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यातूनच अंतिम पाच उमदेवारांना ई-मेल पाठवण्यात आले असून ३० नोव्हेंबरला मुलाखती होणार आहेत. यानंतर कुलगुरूच्या नावाची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..अशी आहेत पाच नावेपाच उमेदवारांमध्ये दत्ता मेघे संस्थेतील तांत्रिक विभागाच्या संचालक डॉ. मनाली क्षीरसागर, निवृत्त प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. सुभाष कोंडावार, श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावतीच्या डॉ. स्मिता देशमुख, छत्रपती संभाजीनगरचे डॉ. प्रशांत पाटील आणि आयआयटी रुरकीचे डॉ. कोल्हे यांचा समावेश आहे..