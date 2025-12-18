Nagpur News: डागा रुग्णालयात नवजात शिशूचा मृत्यू, नातेवाईकांचा गोंधळ, वैद्यकीय अधीक्षकांचे चौकशीचे आदेश

नागपूर : डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालयात महिलेची मंगळवारी (ता.१६) शस्त्रक्रियेतून प्रसूती झाली. मात्र काही वेळातच नवजात शिशूची प्रकृती गंभीर झाली. त्याला व्हेंटिलेटवर ठेवले गेले..बुधवारी बाळ दगावल्याने नातेवाईकांनी डॉक्टरांवर हलगर्जीपणाचा आरोप करीत रुग्णालय परिसरात गोंधळ घातला. दरम्यान वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दिलीप मडावी यांनी नातेवाईकांशी संवाद साधून तक्रार करण्याची सूचना केली, तसेच मृत्यूची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले..पंचेवीस वर्षीय गर्भवतीवर उपचार सुरू होते. तिला एक डिसेंबरला तपासणीसाठी बोलविले होते. परंतु ती कळा आल्यानंतर १५ डिसेंबरला डागामध्ये आली. प्रसूतीरोग तज्ज्ञांनी तत्काळ वॉर्डात दाखल केले. काही वेळाने महिलेच्या वेदना वाढल्याने मंगळवारी शस्त्रक्रियेतून प्रसूती करण्यात आली. मात्र गर्भातील बाळाने शौच केल्यामुळे प्रसूतीच्यावेळी गुंतागुंत झाली होती. .विष्ठा फुफ्फुसात गेल्याने श्वास घेण्यासाठी बाळाला त्रास होत असल्याचे निदर्शनास येताच डॉक्टरांनी बाळाला व्हेंटिलेटवर ठेवले. डॉक्टरांकडून औषधौपचार सुरू होते. अखेर बाळ बुधवारी (ता.१७) दगावले. यामुळे नातेवाईकांनी डॉक्टरांवरच हलगर्जी केल्याचा व व्हेंटिलेटर बंद असल्याचा आरोप करीत गोंधळ घातला. डागा रुग्णालयाच्या वैद्ययकीय अधिक्षक डॉ. दिलीप मडावी यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली..Amravati News: मेळघाट पुन्हा मातामृत्यूने हादरले; आठ दिवसांत दोन माता व चार बालकांचा मृत्यू.डॉक्टरांनी वेळेत बाळाला व्हेंटिलेटवर ठेवले. व्हेंटिलेटर सुरू आहेत. प्रसूतीरोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञांच्या प्रयत्नानंतरही बाळ दगावले. डागाचा मृत्यूदर खुप कमी अर्थात ०.१ आहे. हे नातेवाईकांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना तक्रार दाखल करण्यासंदर्भात सांगितले. तक्रारीवर समिती गठित करून चौकशी करण्यात येईल.- डॉ. दिलीप मडावी, वैद्यकीय अधिक्षक, डागा शासकीय स्मृती स्त्री रुग्णालय, नागपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.