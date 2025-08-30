Shalarth ID Scam: शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार नीलेश वाघमारे याला जेएमएफसी न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर

नागपूर : राज्यभर गाजलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार, वेतन अधीक्षक नीलेश वाघमारे याला प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणात न्या. सोनवणे यांनी निर्णय दिला. .जिल्ह्यात २०१९ पासून बनावट शालार्थ आयडीद्वारे वेतनास पात्र नसलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करण्यात आले. २०१९ ते २०२५ या कालावधीत या घोटाळ्याद्वारे शासनाचे कोट्यवधी रुपये लाटले गेले. .या प्रकरणात नीलेश वाघमारे याला निलंबित करण्यात आले होते. या घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यभर पसरली आहे. नागपूर विभागीय उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचारी रवींद्र पाटील यांनी १२ मार्च २०२५ रोजी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती..Education News : वैद्यकीय प्रवेशासाठी नोंदणीस मुदतवाढ; पात्र विद्यार्थ्यांना दिलासा.बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्याध्यापकांना मान्यता दिल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले विभागीय उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या सूचनेनुसार ही तक्रार दाखल झाली होती. आज जेएमएफसी न्यायालयाने नीलेश वाघमारे याला जामीन मंजूर केला. वाघमारेतर्फे ॲड. गणेश खानझोडे आणि पवन ढेंगे यांनी युक्तिवाद केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.