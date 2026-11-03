Nitin Gadkari: बिहार जलसंधारणासाठी पुढे; महाराष्ट्रात मात्र दुर्लक्ष ;केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची सूचक नाराजी

नागपूर : एका बाजूला दुष्काळ आणि दुसऱ्या बाजूला अतिवृष्टी व पूरस्थिती, अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या बिहार सरकारने जलसंधारणासाठी नद्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. यासाठी रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय मंगळवारी (ता. ३) बिहार सरकारसोबत करार करणार आहे. याउलट महाराष्ट्रात मात्र अशा कामांकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची खंत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना व्यक्त केली. .यंदा ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे देशाच्या विविध भागांत पावसाचे असमान वितरण झाले असून, अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नदी-नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण आणि तलावांची निर्मिती ही कामे महत्त्वाची ठरतात. या दिशेने देशभरात कामे सुरू असून, महाराष्ट्रातही अशा कामांना व्यापक स्वरूप देण्याची आवश्यकता असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले..बिहारमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत मोठी विषमता आहे. दक्षिण बिहारमधील अनेक भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखले जातात, तर राज्याच्या अन्य भागांत पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होते. या दोन्ही समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी बिहारमधीलनद्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. या माध्यमातून बिहारला पूरमुक्त आणि दुष्काळमुक्त करण्याचा प्रयत्न असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले..बौद्धगयाजवळील एका नदीच्या पुनरुज्जीवनाचे कामही या प्रकल्पांतर्गत केले जाणार आहे. या नदीबाबत सीता मातेने शाप दिल्याची आख्यायिका प्रचलित आहे. या नदीच्या सुमारे साडेतीन किलोमीटर लांबीच्या पात्राचे खोलीकरण करण्यात येणार आहे. नदीपात्रातील गाळ आणि खोदकामातून निघणाऱ्या साहित्याचा वापर रस्ते बांधकामासाठी केला जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या परिसरात ३६ तलाव विनामूल्य खोदून देण्यात आले. या तलावांमध्ये पाणीसाठा निर्माण झाल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांना तूर पिकाला संरक्षित पाणी देणे शक्य झाले. बुलडाणा-अजिंठा-चिखली मार्गावरील परिसरातही जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. या भागातून धनगर समाजातील सुमारे १७ हजार नागरिकांचे स्थलांतर होत होते. तिथे परिसरातील नदी-नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण आणि तलावांची निर्मिती करण्यात आली. त्यातून पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत झाली व स्थलांतरण थांबले..महाराष्ट्र सरकारविषयी सूचक नाराजीबिहार सरकारबरोबर जलसंधारणाच्या कामांसंदर्भात करार केला जात असताना महाराष्ट्र सरकारबरोबर असा करार का केला जात नाही, असा प्रश्न केला असता हे तुम्ही महाराष्ट्र सरकारलाच विचारा, असे उत्तर गडकरी यांनी दिले. राज्य सरकारच्या जलसंधारणाच्या कामाविषयी त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील नद्यांचेही वेळेत खोलीकरण आणि रुंदीकरण झाले असते, तर कदाचित राज्याला आजच्या दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागला नसता, असा टोलाही त्यांनी लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.