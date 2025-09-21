नागपूर

Nitin Gadkari: मी ब्राह्मण जातीचा... परमेश्वराने उपकार केले, आम्हाला आरक्षण नाही; नितीन गडकरी असं का म्हणाले?

Nitin Gadkari comment on Brahmin reservation : नितीन गडकर यांनी नागपूरात हलबा महासंघाच्या कार्यक्रमात आरक्षण आणि ब्राह्मण समाजावर भाष्य केले आहे. यावेळी त्यांनी बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील समाजाचा उल्लेख केला.
राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असताना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. नागपूरात हलबा महासंघाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. मराठा समाजानंतर आता बंजारा, धनगर आणि वंजारी समाज आरक्षणासाठी लढत आहेत. यामुळे राज्य सरकारवर देखील ताण निर्माण झाला आहे.

