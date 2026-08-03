NMC MBBS Admission: दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न होणार साकार; एमबीबीएस प्रवेशासाठी एनएमसीची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे दिव्यांगत्वच्या टक्केवारीऐवजी क्षमता आणि कार्यक्षमतेला महत्त्व

नागपूर: वैद्यकीय शिक्षण घेऊन डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एमबीबीएस प्रवेशासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एनएमसीने नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. .त्यानुसार विद्यार्थ्यांची पात्रता केवळ दिव्यांगत्वाचा प्रकार किंवा त्याच्या टक्केवारीवर ठरणार नसून, त्यांची क्षमता, कार्यक्षमता आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण व कौशल्ये आत्मसात करण्याची क्षमता तपासली जाणार आहे..Maharashtra Flood Relief: महाराष्ट्राला केंद्राकडून ५०० कोटींच्या 'मदतीचा हात', आगाऊ निधीला मंजुरी.त्यामुळे डॉक्टर होण्याची इच्छा असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे. उपराजधानीतील तीन प्रमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत एमबीबीएसच्या एकूण ५२५ जागा आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या नियमानुसार यातील पाच टक्के जागा दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात..यापूर्वी दिव्यांग विद्यार्थ्यांची पात्रता प्रामुख्याने दिव्यांगत्वाचा प्रकार आणि त्याच्या टक्केवारीच्या आधारे निश्चित केली जात होती. दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार पुढील प्रक्रिया केली जात होती. त्यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात विविध अडचणींचा सामना करावा लागत होता..टक्केवारीऐवजी कार्यक्षमतेची चाचणी जुन्या पद्धतीत विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एकसमान आणि स्पष्ट चौकट नव्हती. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे ही प्रक्रिया अधिक न्याय्य आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे..फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या न्यायाधीशांची तडकाफडकी बदली, आता न्यायमूर्ती अजय गुप्ता यांच्याकडे नीट पेपरफुटीची सुनावणी.आता विद्यार्थ्याचे दिव्यांगत्व किती टक्के आहे, यापेक्षा आवश्यक साहाय्यक उपकरणे किंवा योग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर तो एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम आणि आवश्यक वैद्यकीय कौशल्ये पूर्ण करू शकतो का, याला अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे. अधिकृत वैद्यकीय मंडळ विद्यार्थ्याची प्रत्यक्ष कार्यक्षमता, संवाद कौशल्य, वैद्यकीय कौशल्ये आत्मसात करण्याची क्षमता आणि इतर आवश्यक बाबींची तपासणी करेल. ठळक बाबी दिव्यांगांना अपात्र ठरवताना लेखी कारण द्यावे लागेल. अपात्र ठरविल्यानंतर अपील करण्याची संधी मिळेल. प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थ्याचे स्वतंत्र मूल्यांकन होणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.