नागपूर

NMC MBBS Admission: दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न होणार साकार; एमबीबीएस प्रवेशासाठी एनएमसीची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे दिव्यांगत्वच्या टक्केवारीऐवजी क्षमता आणि कार्यक्षमतेला महत्त्व

NMC Issues New MBBS Admission Guidelines: दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीऐवजी विद्यार्थ्यांची क्षमता, कार्यक्षमता आणि वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्याची पात्रता यावर भर देत डॉक्टर होण्याचे स्वप्न साकार करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
NMC MBBS Admission

NMC MBBS Admission

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: वैद्यकीय शिक्षण घेऊन डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एमबीबीएस प्रवेशासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एनएमसीने नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

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