PM Awas Yojana: स्वमालकीची जमीन नसली तरीही; घर होणारच एनएमआरडीए देणार पाठबळ, ३० हजार घरांचा संकल्प

तुषार पिल्लेवाननागपूर : गरिबांच्या 'स्वप्नातील घर' साकारण्यासाठी नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) ने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना २.० अंतर्गत ३० हजार घरांच्या उभारणी केली जाणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्येकी अडीच लाखांचे अनुदान मिळणार आहे..स्वमालकीची जमीन असलेल्या आणि जमीन नसणाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. एनएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील नऊ तालुक्यांतील गरजू नागरिकांना योजनेतून घर मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, ही योजना शहरातीलच नव्हे, तर निमशहरी व ग्रामीण भागातील गरीब नागरिकांसाठीही खुली आहे..योजनेच्या 'बेनिफिशियरी लिड कन्स्ट्रक्शन' (बीएलसी) टप्प्यात स्वमालकीची जमीन असलेल्या ३,५५९ नागरिकांकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत, तर 'अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप' (एएचपी) या भागीदारी तत्त्वावरील योजनेअंतर्गत जमीन नसलेल्या ७८ नागरिकांकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत..अर्जांची छाननी प्रक्रिया सुरू असून, प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून प्रत्येक टप्प्यात १०० ते १५० घरांची माहिती शासनाकडे सादर केली जात आहे. सर्वाधिक अर्ज मौदा तालुक्यातून आले असल्याचे एनएमआरडीएतील सूत्रांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे हजारो कुटुंबांचे घराचे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात उतरू शकते, अशी अपेक्षा आहे..पहिल्या टप्प्यात १५,४९४ घरकुलांचे लक्ष्ययोजनेच्या पहिल्या टप्प्यात एनएमआरडीएने १५ हजार ४९५ घरांचे लक्ष्य ठेवले होते. हा संपूर्ण प्रकल्प सुमारे ३८६ कोटी ३७ लाख रुपयांचा होता. त्यापैकी १३ हजार ४४७ लाभार्थ्यांचे अर्ज पात्र ठरले असून १२ हजार १७० घरकुलांचे काम पूर्णत्वास आले आहे. प्रत्येक लाभार्थ्यांना २.५० लाखाप्रमाणे अनुदान देण्यात आले..Premium| Maharashtra Housing Scheme 2025: सरकारच्या ७०,००० कोटींच्या योजनेत माझं घर घेणं मला शक्य होईल का..?.योजनेतील ठळक बाबीयेथे करा अर्ज https://pmaymis.gov.inयोजनेसाठी लाभार्थ्याकडे त्याच्या मालकीची जागा असणे गरजेचे नाहीत्याच्या नावावर कुठेही घर नसावेगावठाणाच्या आत आणि बाहेर राहणाऱ्यांनाही मिळणार लाभ३२३ चौरस फुटाचे बांधकामासाठी योजनेअंतर्गत २.५० लाखांचे अनुदान मिळतेलाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांच्या आत असावेयामध्ये कुठल्याही प्रवर्गातील लाभार्थी पात्र ठरतीलएनएमआरडीएचे क्षेत्र नागपूर (ग्रा.), हिंगणा, मौदा, कामठी, सावनेर, उमरेड, पारशिवनी, कळमेश्वर आणि कुही..तीन टप्प्यांत अनुदान योजनेमध्ये तीन टप्प्यात अनुदान देण्यात येते. प्रथम टप्प्यात जोत्यापर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी १ लाख. त्यानंतर स्लॅबपर्यंतचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी १ लाख आणि स्लॅबसह रंगरंगोटी, विद्युत जोडणी, नळजोडणी व इतर कामे पूर्ण झाल्यावर उर्वरित ५० हजारांचे अनुदान दिले जाते..प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) टप्पा २.० अंतर्गत एनएमआरडीए स्वमालकिची जमीन असलेल्या आणि जमीन नसलेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या नागरिकांना ३० हजार घरे उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू असून, नागरिकांनी आपल्या घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अर्ज करावे.-सचिन ढोले, अतिरिक्त आयुक्त एनएमआरडीए..