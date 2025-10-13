नागपूर

PM Awas Yojana: स्वमालकीची जमीन नसली तरीही; घर होणारच एनएमआरडीए देणार पाठबळ, ३० हजार घरांचा संकल्प

Nagpur Housing Scheme: गरिबांच्या 'स्वप्नातील घर' साकारण्यासाठी नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण ने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना २.० अंतर्गत ३० हजार घरांच्या उभारणी केली जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तुषार पिल्लेवान

नागपूर : गरिबांच्या ‘स्वप्नातील घर’ साकारण्यासाठी नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) ने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना २.० अंतर्गत ३० हजार घरांच्या उभारणी केली जाणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्येकी अडीच लाखांचे अनुदान मिळणार आहे.

Nagpur
policy
Development
Prime Minister Housing Scheme
Government

