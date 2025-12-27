नागपूर

Nagpur Municipal Election : भाजपच्या प्रभाग संयोजक यादीत ‘लाडकी’ नाहीच; संघटनात्मक बांधणीत महिला नावडत्या

भाजपने आगामी नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध विधानसभा मतदार संघांर्गत येणाऱ्या मंडळांसाठी ‘प्रभाग संयोजकां’च्या नावांची घोषणा केली.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

केतन पळसकर
Updated on

नागपूर - भारतीय जनता पक्षाने आगामी नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध विधानसभा मतदार संघांर्गत येणाऱ्या मंडळांसाठी ‘प्रभाग संयोजकां’च्या नावांची घोषणा केली.

Loading content, please wait...
Bjp
Nagpur
Party
Ward
Woman
Ladki Bahin Yojana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com