Nagpur Municipal Election : भाजपच्या प्रभाग संयोजक यादीत ‘लाडकी’ नाहीच; संघटनात्मक बांधणीत महिला नावडत्या

नागपूर - भारतीय जनता पक्षाने आगामी नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध विधानसभा मतदार संघांर्गत येणाऱ्या मंडळांसाठी ‘प्रभाग संयोजकां’च्या नावांची घोषणा केली..मात्र, यादीत एकही महिला नसल्याने पक्षातील महिलांप्रती असलेल्या दृष्टिकोनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विधानसभा निवडणूक प्रचारात ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या ‘ब्रँड ॲम्बेसिडर’ बनून मिरवणाऱ्या बहिणींनाच संघटनात्मक जबाबदारीत पक्षातील भावांनी ‘नावडती’ केल्याचे चित्र आहे.विधानसभा क्षेत्राचा आढावा घेतल्यास पूर्व नागपूरमध्ये वर्धमान मंडळांतर्गत रामभाऊ आंबुलकर (प्रभाग २१) आणि गिरीश पिल्ले (प्रभाग २३) यांची संयोजक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर, राजेश मुनियार (प्रभाग २२) आणि श्रीपत पटेल (प्रभाग ४) यांची सहसंयोजक म्हणून निवड झाली आहे..याचप्रमाणे पश्चिम नागपूर झिंगाबाई टाकळी मंडळांतर्गत बजरंग ठाकूर (प्रभाग १०) आणि संजय देशपांडे (प्रभाग ११) यांची, सुरेंद्रगड मंडळांतर्गत सतीश वडे (प्रभाग १२) आणि लक्ष्मीकांत (बाबा) दादुरीया (प्रभाग १४) यांची, उत्तर नागपूर नारा नारी मंडळांतर्गत राजेश बटवानी (प्रभाग १) आणि प्रशांत शुक्ला (प्रभाग २) यांची नियुक्ती करण्यात आली.कळमना मंडळांतर्गत उमेश गोविंदराव बुटे (प्रभाग ३) आणि आशिष कुंभारे (प्रभाग ४) यांची संयोजक म्हणून, तर पांडुरंग युवराज निकाडजे यांची प्रभाग ४ साठी सहसंयोजक म्हणून निवड करण्यात आली आहे. वैशालीनगर मंडळांतर्गत राजेश शाहू (प्रभाग ५) आणि चंद्रकांत सदावर्ते (प्रभाग ६), बाळाभाऊपेठ इंदोरा मंडळांतर्गत संजय तरारे (प्रभाग ७) आणि दीपक अरोरा (प्रभाग ९) यांची नियुक्ती झाली आहे..दक्षिण नागपूर जानकी मंडळांतर्गत शिवनाथ बन्सोड (प्रभाग २९), चंद्रकांत मोरे (प्रभाग ३४), काशीनाथ ईटनकर (प्रभाग ३३) आणि दिलीप सुरकार (प्रभाग १७) यांची, हनुमाननगर मंडळांतर्गत बल्लू बाबरे (प्रभाग २७), अमर टिचकुले (प्रभाग २८) आणि महेश महाडीक (प्रभाग ३१) यांना संयोजक पद देण्यात आले आहे.अयोध्या मंडळांतर्गत चेतन मेश्राम (प्रभाग ३२) आणि पवन आसोलकर (प्रभाग ३०), दक्षिण-पश्चिम नागपूर धंतोली मंडळांतर्गत राजेंद्र मुंडले (प्रभाग १६) आणि सूरज बांते (प्रभाग १७), मध्य नागपूर गांधीबाग मंडळातर्फे प्रभाकर दशरथ निखारे (प्रभाग ८) आणि अविनाश शिवदयाल शाहू (प्रभाग १९) यांची नियुक्ती झाली आहे. इतवारी मंडळांतर्गत कल्पक भानारकर (प्रभाग २०) आणि भूषण देशपांडे (प्रभाग २२), महाल मंडळांतर्गत सचिन नाईक (प्रभाग १८) आणि सोमू देशपांडे (प्रभाग १७) यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे..भावांकडे ‘लाडकी’ची नाराजीशहर भाजपाने आपली संघटनात्मक ताकदीची मूठ घट्ट करण्यासाठी कंबर कसली असून शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी या नियुक्त्या जाहीर केल्या. परंतु, महिलांचे नाव नसल्याने यातून पक्षाच्या धोरणांशी विसंगती दिसून येत आहे. याबाबत अनेक महिला पदाधिकारी व सदस्यांनी भावाकडे नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.