Horn Sound : शहरात वाढली ‘हॉर्नची दहशत’! प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड सायलेन्सरमधून वाजतात दचकवणारे फटाके

नागपूर शहरातील सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या कर्णकर्कश हॉर्नच्या आवाजामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
नागपूर - शहरातील सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या कर्णकर्कश हॉर्नच्या आवाजामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. विशेषतः प्रेशर हॉर्न, कटआऊट हॉर्न आणि मॉडिफाइड सायलेंसरमधून येणारा कानठळ्या बसवणारा आवाज नागपूरकरांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत आहे.

