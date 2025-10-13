Nagpur Crime : पत्नीच्या दवाखान्याच्या खर्चासाठी केल्या आठ घरफोड्या; कुख्यात आरोपीला अटक

नागपूर - एमडीचे व्यसन आणि पत्नीच्या वैद्यकीय खर्चापोटी २७ वर्षीय आरोपीने आठ घरफोड्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक करून त्याच्याकडून ८ घरफोडी केल्याची कबुली दिली आहे..शेख आरीफ शेख शाकीर (रा. बडा ताजबाग, तोहीदनगर) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २६ जानेवारीला शेख आरीफ याने त्याचे साथीदार अमोल चाफेकर आणि शुभम सहारे यांच्यासह गुलशननगर चौकात राहणाऱ्या बोकडे यांच्या घरात शिरून त्याच्या घरातील रोख रकमेसह दागिने चोरून नेले..याविरोधात तक्रार दिल्यावर कळमना पोलिसांनी अमोल आणि शुभमला अटक केली. मात्र, शेख आरीफ हा फरार होता. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रविण काळे यांच्या नेतृत्वात साहाय्यक पोलिस निरीक्षक शशीकांत मुसळे, बाळा साकोरे, प्रमोद कंगाले, विशाल भैसारे, नितीन मिश्रा, ललित शेंडे, वसीम देसाई, अविनाश ग्वालबंशी, अजय गटलेवार यांच्या पथकाने तांत्रिक तपास करून त्याच्या इन्स्टाग्राम आयडीवरून मोबाइल क्रमांकाचा शोध घेत, त्याचे लोकेशन मिळविले..त्यानंतर सापळा रचून त्याला यशोधरानगरातील विश्वभारतीनगरातून अटक केली. त्याने एप्रिल ते ऑक्टोबर महिन्यादरम्यान अजनी, वाठोडा, यशोधरानगर, कळमना, हुडकेश्वर, जरीपटका या ठाण्याच्या हद्दीत ८ घरफोड्या केल्याची माहिती समोर आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.