Nagpur Crime : पत्नीच्या दवाखान्याच्या खर्चासाठी केल्या आठ घरफोड्या; कुख्यात आरोपीला अटक

एमडीचे व्यसन आणि पत्नीच्या वैद्यकीय खर्चापोटी २७ वर्षीय आरोपीने आठ घरफोड्या केल्याची माहिती आली समोर.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - एमडीचे व्यसन आणि पत्नीच्या वैद्यकीय खर्चापोटी २७ वर्षीय आरोपीने आठ घरफोड्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक करून त्याच्याकडून ८ घरफोडी केल्याची कबुली दिली आहे.

