नागपूर : परिचारिकांची रिक्त पदे भरण्यात यावी, समान काम समान वेतन, परिचर्या व्यवसायाचे खासगीकरण करण्यात येऊ नये, कंत्राटी पद्धत बंद करण्यात यावी, एकच मिशन लागू करा, जुनी पेन्शन अशा विविध मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सोमवारी (ता.२१) नागपुरात मेयो, मेडिकलमधील सुमारे पाचशेपेक्षा अधिक परिचारिकांनी आंदोलन (nurses agitation) केले. यामुळे दोन तास मेयो, मेडिकलमधील (government medical college nagpur) विविध विभागातील कामकाज विस्कळित झाले. मात्र, प्रशासनाने रुग्णसेवेवर परिणाम झाला नसल्याचा दावा केला. आता बुधवार-गुरुवार दोन दिवस काम बंद आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे रुग्णसेवेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. (nurses will agitate on wednesday and thursday in nagpur)

महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेतर्फे पहिल्या टप्प्यातील आंदोलनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. पहिले दोन दिवस दोन तासांचे आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे. सोमवारी दोन तास परिचारिकांनी मेयो आणि मेडिकलच्या आवारात निदर्शने केली. आज (मंगळवारी)देखील दोन तासांचे आंदोलन होईल. यानंतर बुधवारी दोन दिवस पूर्ण दिवस काम बंद आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे.

यासंदर्भातील पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे मंत्री यांना दिले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेतर्फे जारी करण्यात आली. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी या आंदोलनाची दखल न घेतल्यामुळे अखेर सोमवारपासून आंदोलनाचा प्रारंभ झाला. केंद्र आणि राज्यातील परिचारिकांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्यात यावी, सेवेदरम्यान संरक्षण देण्यात यावे, कोविड भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात यावी, कोरोना काळात सात दिवस काम आणि तीन दिवस रजा देण्यात यावी, परिचारिकांच्या शिल्लक रजेचा सोडवण्यात यावा अशा मागण्यांचा पाठपुरावा आंदोलनाद्वारे करण्यात येत आहे.