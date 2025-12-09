Nylon Manja

नागपूर

Nylon Manja: राज्यात मांजामुळे १८२ जणांचा बळी

Causes Behind the Rising Nylon Manja Deaths: राज्यात नायलॉन मांजाच्या धोकादायक वापरामुळे गेल्या १५ वर्षांत १८२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. पक्षी आणि प्राण्यांच्याही हजारो घटना नोंदल्या गेल्या असून प्रशासनाचे दुर्लक्ष उघड झाले आहे.
Published on

नागपूर : नायलाॅन मांजावर तबब्ल दहा वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. शासन-प्रशासनाच्या एका दशकाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे ही बंदी कुचकामी ठरली. त्यामुळे गेल्या १५ वर्षांत राज्यात नायलॉन मांजामुळे १८२ तर, नागपुरात ३८ जणांचा जीव गेल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे यात लहान मुलांपासून प्राैढांचाही समावेश आहे.

