Nylon Manja : नायलॉन मांजामुळे नागपूर शहरात ३६ जण जखमी

नागपूर - संक्रांतीदरम्यान शहरात प्रतिबंधित नायलॉन मांजामुळे घडलेल्या घटनांमध्ये एकूण ३६ जण जखमी झाले आहेत. यापैकी १९ जखमींवर इंदिरा गांधी शासकीय रुग्णालयात (मेयो), १६ जणांवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) तर एका जखमीवर लता मंगेशकर रुग्णालयात उपचार करण्यात आले, अशी माहिती न्यायालय मित्र अॅड. निश्चय जाधव यांनी शपथपत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आहे..नायलॉन मांजामुळे गळा चिरण्याच्या तसेच दुचाकी व इतर वाहनचालकांच्या अपघातांच्या अनेक घटना समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रतिबंधित नायलॉन मांजाची विक्री व वापरावर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम न्यायालयाने यापूर्वीच निश्चित केली आहे..न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कोणताही प्रौढ व्यक्ती नायलॉन मांजा वापरताना आढळल्यास त्याच्याकडून २५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येईल. तसेच, एखाद्या अल्पवयीन व्यक्तीकडे नायलॉन मांजा आढळल्यास त्याच्या पालकांकडूनही २५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल..याशिवाय, नायलॉन मांजाचा पुरवठा करणाऱ्यांवर व विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर प्रत्येक कारवाईसाठी २.५ लाख रुपयांचा दंड लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील सुनावणीवेळी राज्य सरकारने नागपूर जिल्ह्यात या संदर्भात केवळ दोन गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती.या माहितीवर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. न्यायालयाने तोंडी टिप्पणी करताना सांगितले होते की, नायलॉन मांजाची विक्री व त्याचा वापर न्यायालयाने स्वतः पाहिला आहे, त्यामुळे चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती स्वीकारली जाणार नाही..यासोबतच, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अंतिम संधी देत निष्पक्ष व तथ्य असलेले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, न्यायालय मित्र अॅड. निश्चय जाधव यांना नायलॉन मांजामुळे जखमी झालेल्या व्यक्तींची संख्या आणि या घटना नेमक्या कोणकोणत्या ठिकाणी घडल्या, याचा सविस्तर तपशील न्यायालयासमोर मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशांच्या अनुपालनार्थ हे शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे..