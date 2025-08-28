OBC समाज आक्रमक! मराठा आरक्षणाला विरोध, १५ दिवसांत मुंबईकडे कुच करणार? बैठकीत काय ठरलं?

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नागपूर येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली. या बैठकीत ऑफलाइन आणि ऑनलाइन पद्धतीने राज्यभरातील प्रमुख पदाधिकारी सहभागी झाले. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीला तीव्र विरोध करत, महासंघाने आंदोलनाची रणनीती आखली आहे..आंदोलनाची दिशा आणि रणनीतीडॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले की, उद्यापासून (29 ऑगस्ट 2025) राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पत्रकार परिषदा घेऊन ओबीसी समाजाची भूमिका मांडली जाईल. यासह, जनजागृती मोहीम राबवली जाईल. परवापासून (30 ऑगस्ट 2025) नागपूरातील संविधान चौकात साखळी उपोषणाला सुरुवात होईल. याशिवाय, इतर जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पदाधिकारी निदर्शने आणि उपोषण आयोजित करून सरकारचे लक्ष वेधतील. "आम्ही 15 दिवसांत मुंबईकडे कूच करण्याची तयारी करत आहोत. मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आम्ही सरकारचे लक्ष आमच्या मागण्यांकडे वेधू," असे तायवाडे यांनी ठामपणे सांगितले..Maratha Reservation:'मुंबई मोर्चासाठी मोहोळ तालुक्यातील 25 हजार कार्यकर्ते तयार'; मराठवाड्यातून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पाण्याची साेय .ओबीसी समाजाच्या मागण्याराष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास स्पष्ट विरोध केला आहे. "सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीला आमचा विरोध आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागता कामा नये," असे तायवाडे यांनी नमूद केले. याशिवाय, शेतकऱ्यांना ओबीसी समाजाचा भाग म्हणून नुकसान भरपाई आणि विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची मागणीही त्यांनी केली. "आम्ही सरकारला आमच्या मागण्या ठामपणे मांडत आहोत. गरज पडल्यास मुंबईत जाऊन आंदोलन तीव्र करू," असे त्यांनी स्पष्ट केले..सरकारवर दबाव आणि मुख्यमंत्री यांचे अभिनंदनमुख्यमंत्री यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास नकार दर्शविल्याबद्दल डॉ. तायवाडे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. "मुख्यमंत्र्यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांच्यासारखे आंदोलक दबावतंत्राचा वापर करत असतील, तर सरकार त्याला बळी पडणार नाही याकडे आमचे लक्ष आहे," असे तायवाडे यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे नमूद केले की, "ताकद दाखवल्याशिवाय सरकार संरक्षण देत नाही. म्हणूनच आम्ही आंदोलनाच्या माध्यमातून आमचा आवाज बुलंद करत आहोत.".ओबीसी आमदारांना आवाहनराज्यात 90 पेक्षा जास्त ओबीसी आमदार असून, त्यांनी समाजाच्या हितासाठी एकजुटीने काम करावे, असे आवाहन महासंघाने केले आहे. "सर्व लोकप्रतिनिधींनी ओबीसी समाजाच्या पाठीशी उभे राहून त्यांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत," अशी मागणी तायवाडे यांनी केली. तसेच, सरकारने 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.महासंघाने ठरवले आहे की, आंदोलनाची सुरुवात साखळी उपोषणाने होईल आणि पुढील 15 दिवसांत मुंबईत मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून सरकारवर दबाव आणला जाईल. "आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने आमच्या मागण्या मांडत आहोत. पण गरज पडल्यास मुंबईत जाऊन आंदोलन तीव्र करू," असे तायवाडे यांनी ठणकावून सांगितले..Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजू नवघरे सहभागी होऊन दिला पाठिंबा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.