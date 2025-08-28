नागपूर

OBC समाज आक्रमक! मराठा आरक्षणाला विरोध, १५ दिवसांत मुंबईकडे कुच करणार? बैठकीत काय ठरलं?

OBC Federation Protest Strategy Against Maratha Quota in OBC Reservation | राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची नागपूरात बैठक; जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण मागणीला विरोध, 15 दिवसांत मुंबईत आंदोलन!
babanrao-taywade
babanrao-taywadeesakal
Sandip Kapde
Updated on

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नागपूर येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली. या बैठकीत ऑफलाइन आणि ऑनलाइन पद्धतीने राज्यभरातील प्रमुख पदाधिकारी सहभागी झाले. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीला तीव्र विरोध करत, महासंघाने आंदोलनाची रणनीती आखली आहे.

OBC
OBC Community
obc reservation
OBC Reservation Movement
OBC reservation case
OBC and Maratha reservation
Manoj Jarange Patil

