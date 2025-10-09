नागपूर

OBC Reservation Nagpur Protest: नागपुरात उद्या सकल ओबीसी समाजाचा महामोर्चा; विदर्भातील ओबीसी समाज लाखोंच्या संख्येने एकवटणार

Nagpur to Witness Massive OBC Reservation Protest: नागपुरात १० ऑक्टोबरला सकल ओबीसी मोर्चा: २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला विरोध मराठा आरक्षणाला पाठिंबा, पण ओबीसी आरक्षणावर गदा आणणाऱ्या आदेशाविरोधात विदर्भातील संघटना एकवटल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या हक्कावर गदा आणणारा २ सप्टेंबरचा शासकीय निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी १० ऑक्टोबरला नागपुरात सकल ओबीसी संघटनेच्या महामोर्चाचे आयोजन केले आहे. हा मोर्चा यशवंत स्टेडियम येथून सुरू होऊन संविधान चौकात संपणार आहे.

