OBC Reservation : OBC आरक्षणासाठी छगन भुजबळ समर्थकानं संपवलं जीवन; मृत्युपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पत्र, जिल्हाधिकाऱ्यांची गावाला भेट

चान्नी (ता. पातूर) : पातूर तालुक्यातील चान्नी पोलिस ठाण्याअंतर्गत असलेल्या आलेगाव येथील ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांचे खंदे समर्थक तसेच बाळासाहेब आंबेडकर यांचे विश्वासू विजय बोचरे (वय ४८) यांनी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation Maharashtra) वाचविण्यासाठी आत्महत्येचा टोकाचा निर्णय घेत आपले जीवन संपविले..गुरुवारी रात्री उशिरा आलेगाव बस स्थानक परिसरातील प्रवासी निवाऱ्यात बोचरे यांनी आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळ गाठले असता त्यांच्या खिशात मुख्यमंत्री व राज्य सरकारला उद्देशून लिहिलेले ओबीसी आरक्षणाबाबतचे पत्र मिळाले आहे. तसेच त्यांच्या डोक्यावर ‘ओबीसी आरक्षण बचाव’ अशी पट्टी बांधलेली होती..Nanded Politics : 'महायुती'चं एकत्रित रणांगण निवडणुकीपूर्वीच मोडीत निघण्याची शक्यता; खासदार अशोक चव्हाणांची लागणार कसोटी?.आत्महत्येपूर्वी त्यांनी सोशल मीडियावर ओबीसींचे आरक्षण वाचले पाहिजे असा आशय असलेली पोस्ट व स्टेटस टाकले होते. ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा, आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी अशी मागणी या पोस्टमध्ये केली होती..या घटनेनंतर आलेगावसह संपूर्ण पातूर तालुक्यात शोक व्यक्त केला जात आहे. ओबीसी समाजातील युवकांमध्ये संतापाची लाट असून, ओबीसीसाठी लढणारे बोचरे यांना शासनाकडून काय न्याय मिळणार? असा प्रश्न केला जात आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार बोचरे हे समाजातील दुर्बल घटकांसाठी झटणारे, सामाजिक न्यायासाठी कार्यरत आणि ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी लढा देणारे कार्यकर्ते होते..यापुढे सरपंचही होणार नाही!बोचरे यांनी गळफास घेण्यापूर्वी व्हॉट्सअॅप स्टेट्स ठेवले होते. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्या नावाने पत्र लिहून सरकारला राजकीय व्यवस्थेत ओबीसींना येऊ द्यायचे नाही असे दिसत असल्याने आता आमच्यापुढे अंधार आहे, असे म्हटले आहे. मूळ ओबीसींना यापुढे साधे सरपंचपद सुद्धा मिळणार नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.