नागपूर

OBC Reservation : OBC आरक्षणासाठी छगन भुजबळ समर्थकानं संपवलं जीवन; मृत्युपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पत्र, जिल्हाधिकाऱ्यांची गावाला भेट

OBC Leader Vijay Bochare Dies by End life in Allegan Village : आलेगाव येथील ओबीसी नेते विजय बोचरे यांनी 'ओबीसी आरक्षण वाचवा' या मागणीसाठी आत्महत्या केली. त्यांच्या खिशात सरकारला उद्देशून पत्र मिळाले असून राज्यभरात खळबळ उडाली आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

चान्नी (ता. पातूर) : पातूर तालुक्यातील चान्नी पोलिस ठाण्याअंतर्गत असलेल्या आलेगाव येथील ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांचे खंदे समर्थक तसेच बाळासाहेब आंबेडकर यांचे विश्वासू विजय बोचरे (वय ४८) यांनी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation Maharashtra) वाचविण्यासाठी आत्महत्येचा टोकाचा निर्णय घेत आपले जीवन संपविले.

