OBC Federation Aggressive:'ओबीसी महासंघ आक्रमक, साखळी उपोषण सुरू'; अन्यथा मुंबईत धडकणार, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध

नागपूर :मराठा समाजाचा ओबीसी समावेश करून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे मुंबईत बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. सरकार दबावात येऊन निर्णय घेण्याची भीती ओबीसी समाजाला असल्याने त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी नागपुरातील संविधान चौकात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वात शनिवारपासून साखळी उपोषण सुरू केले. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावल्यास आम्हीही मुंबईत धडक देऊ असा इशारा माध्यमांशी बोलताना बबनराव तायवाडे यांनी दिला. .Pune Crime: 'प्रेमप्रकरणावरून मारहाणीत पिंपळे गुरवला तरुणाचा मृत्यू'; सांगवी पोलिसांकडून नऊ जणांना अटक.आंदोलन सुरू होताच पहिल्याच दिवशी गडचिरोलीचे खासदार नामदेव किरसान, शिक्षक आमदार सुधाकर आडबाले, आमदार ॲड. अभिजित वंजारी, आमदार डॉ. आशिष देशमुख, आमदार डॉ. परिणय फुके, माजी आमदार सुधाकर कोहळे, सुधाकर देशमुख आणि अशोक धवड यांनी उपोषण मंडळाला भेट देऊन समर्थन दिले..मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय माघार घेतली जाणार नाही, असा इशारा सरकारला दिला आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा ओबीसीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्यास तीव्र विरोध आहे. ओबीसीमध्ये आधीच साडेतीनशे जातींचा समावेश आहे. त्या तुलनेत मिळणारे २७ टक्के आरक्षण अपुरे आहे. त्यात मराठा समाजाला समाविष्ट केल्यास ओबीसीच्या वाट्याला काहीच येणार नाही. त्यांच्यावर अन्याय होईल, असे तायवाडे यांचे म्हणाले..मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना सरकारने स्वतंत्र सरकारने स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, आम्ही त्याचे स्वागत करू असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या आंदोलनाला सुरुवात झालेली आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसात विभागनिहाय, तालुकास्तरावर साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही असे आश्वासन सरकारने मागील आंदोलनादरम्यान दिले होते. त्यावर सरकार काय भूमिका घेते हे पाहून बेमुदत व पुढे अन्नत्याग आंदोलन करू. पण कोणत्याही परिस्थितीत संवैधानिक आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. सरकार त्यांच्या मागण्यांबद्दल काय विचार करतेय याकडे लक्ष आहे. गरज भासल्याच मुंबईकडे कुच करू, असेही तायवाडे यांनी सांगितले..ओबीसीमध्ये ३५० पेक्षा अधिक जातींचा समावेश असून तो कोटा कमी आहे. या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश झाल्यास दोन्ही समाजाचे नुकसान होणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच हवे. त्याला कोणाचाही विरोध नाही. पण ते ओबीसीच्या कोट्यातून मिळावे हा जो मनोज जरांगे यांचा बालहट्ट आहे. त्यासंदर्भात ओबीसी समाज जागरुक आहे.- डॉ. आशिष देशमुख, आमदार.MLA Sadabhau Khot: गोरक्षकांकडून ग्रामीण अर्थव्यवस्था संपविण्याचे काम: आमदार सदाभाऊ खोत; 'धर्माचा बुरखा पांघरून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम सुरू'.मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वात मुंबईत काही मराठा समाजाचे लोक जमा झाले आहेत. ते ओबीसीमध्ये आरक्षणाची मागणी करत आहे. त्यांची ही मागणी चुकीची आहे.-डॉ. परिणय फुके, आमदार