OBC Federation Aggressive:'ओबीसी महासंघ आक्रमक, साखळी उपोषण सुरू'; अन्यथा मुंबईत धडकणार, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध

Chain Hunger Strike Begins: मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय माघार घेतली जाणार नाही, असा इशारा सरकारला दिला आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा ओबीसीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्यास तीव्र विरोध आहे.
OBC Federation members begin a chain hunger strike, warning of a major protest in Mumbai against Kunbi certificates for Marathas.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर :मराठा समाजाचा ओबीसी समावेश करून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे मुंबईत बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. सरकार दबावात येऊन निर्णय घेण्याची भीती ओबीसी समाजाला असल्याने त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी नागपुरातील संविधान चौकात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वात शनिवारपासून साखळी उपोषण सुरू केले. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावल्यास आम्हीही मुंबईत धडक देऊ असा इशारा माध्यमांशी बोलताना बबनराव तायवाडे यांनी दिला.

