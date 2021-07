चिमुकल्यांच्या आहारात नाही 'तेल', आहार तयार करायचा कसा?

नागपूर : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना तसेच गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना अंगणवाडीतून पोषण आहार (nutritious food) देण्यात येतो. या आहारातून तेल कमी करून साखर दिली जात आहे. तेलाअभावी पोषण आहार कसा तयार करायचा? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. (oil not include in nutritious food of child in nagpur)

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी व नागरी भागातील सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालक, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता पोषण आहार पॅकिंग करून दिला जातो. कुपोषण करण्याच्या उद्देशाने ही व्यवस्था सुरू करण्यात आली. सध्या लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पूरक पोषण आहारात सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना चवळी अथवा चना प्रतिदिन प्रतिलाभार्थी ३० ग्रॅम, मूगडाळ अथवा मसूरडाळ २० ग्रॅम, गहू ८० ग्रॅम, मिरची पावडर चार ग्रॅम, हळदी पावडर चार ग्रॅम, मीठ आठ ग्रॅम व साखर २० ग्रॅम असा एकूण १६६ ग्रॅम वजनाचा आहार प्रतिदिन द्यायचा आहे. तर गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना चवळी अथवा चना प्रतिदिन प्रतिलाभार्थी ४० ग्रॅम, मूगडाळ अथवा मसूरडाळ ३१.५ ग्रॅम, गहू ८८ ग्रॅम, मिरची पावडर चार ग्रॅम, हळदी पावडर चार ग्रॅम, मीठ आठ ग्रॅम, साखर २० ग्रॅम असा दररोज १९५.५ ग्रॅम पूरक पोषण आहार पॅकिंग करून द्यावयाचा आहे. मात्र, आता तेलाऐवजी साखर देण्यात येत आहे.