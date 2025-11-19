Nagpur News : दूषित पाणी पुरवठ्याने जुनी मंगळवारीवासी त्रस्त; ओसीडब्ल्यूकडून दुर्लक्ष; स्थानिकांचा आरोप!

नागपूर : जुनी मंगळवारी परिसरात गेल्या पंधरा दिवसांपासून नळाव्दारे दूषित पाणी पुरवठा होत आहे. याबाबत परिसरातील नागरिकांनी वारंवार ओसीडब्ल्यूकडे तक्रार करूनही समस्या मार्गी लागलेली नसल्याचा आरोप समाजसेवक विनोद इंगोले यांनी केला. या दूषित पाणी पुरवठ्यामुळे परिसरात रोगराई पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने ओसीडब्ल्यूने तातडीने या गंभीर समस्येकडे लक्ष देण्याची मागणी करण्यात येत आहे..पूर्व नागपुरातील जुनी मंगळवारी कवडू पाटील व्यायाम शाळा, हत्तीनाला या परिसरामध्ये गेल्या १५ दिवसांपासून नळाला दूषित पाणी येत आहे. याबाबत परिसरातील नागरिकांनी शहरात पाणी पुरवठा करणाऱ्या ओसीडब्ल्यू कंपनीकडे तक्रारही केली. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी ती समस्या मार्गी काढण्यासाठी कामही हाती घेतले. परंतु यानंतरही परिसरात दूषित पाण्याची समस्या मार्गी लागण्याऐवजी ती वाढतच चालल्याचे इंगोले यांनी सांगितले. त्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी इंगोले यांच्या नेतृत्वात ओसीडब्ल्यूच्या हिवरीनगर कार्यालयाला भेट देत अधिकाऱ्यांपुढे समस्या मांडून त्यांना ती तातडीने मार्गी लागण्याबाबत पुन्हा निवेदन दिले..ओमकार वसाहतीत दूषित पाण्याने नागरिक त्रस्त.परंतु अद्यापही ही दूषित पाणी पुरवठ्याची समस्या कायमच असल्याचे इंगोले यांनी सांगितले. यावेळी शिष्टमंडळात शारदा नंदनवार, चंद्रकला पराते, प्रतिभा मेश्राम, पूर्णा मौदेकर, चंदा उमरेडकर, लक्ष्मी शिरके, वंदना अंगुरवाले, छाया मौदेकर, करुणा कामठे, लीला पौनिकर, रोशनी मौदेकर, हिरा नंदनवार, रीना उमरेडकर, सरस्वती पौनिकर, वनिता मौदेकर, धीरज ढोके, वाढई आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.