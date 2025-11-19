नागपूर

Nagpur News : दूषित पाणी पुरवठ्याने जुनी मंगळवारीवासी त्रस्त; ओसीडब्ल्यूकडून दुर्लक्ष; स्थानिकांचा आरोप!

Water Contamination : पूर्व नागपुरातील जुनी मंगळवारी कवडू पाटील व्यायाम शाळा, हत्तीनाला या परिसरामध्ये गेल्या १५ दिवसांपासून नळाला दूषित पाणी येत आहे. याबाबत परिसरातील नागरिकांनी शहरात पाणी पुरवठा करणाऱ्या ओसीडब्ल्यू कंपनीकडे तक्रारही केली.
Residents of Old Mangalwari raise concerns over contaminated water supply

Residents of Old Mangalwari raise concerns over contaminated water supply

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : जुनी मंगळवारी परिसरात गेल्या पंधरा दिवसांपासून नळाव्दारे दूषित पाणी पुरवठा होत आहे. याबाबत परिसरातील नागरिकांनी वारंवार ओसीडब्ल्यूकडे तक्रार करूनही समस्या मार्गी लागलेली नसल्याचा आरोप समाजसेवक विनोद इंगोले यांनी केला. या दूषित पाणी पुरवठ्यामुळे परिसरात रोगराई पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने ओसीडब्ल्यूने तातडीने या गंभीर समस्येकडे लक्ष देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
pollution
Water Management
public unrest
Water supply contamination

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com