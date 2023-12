Old Pension: राज्यात पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याच्या हालचाली? अजित पवारांनी सभागृहात स्पष्ट सांगितलं

नागपूरमध्ये अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं आहे. यापार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिवेनशात चर्चेसाठी आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे सुतोवाच केले आहेत. यासाठी त्यांनी निश्चित वेळही सांगितली आहे. (old Pension scheme may come back in Maharashtra Ajit Pawar made it clear in Vidhan Parishad during winter session)