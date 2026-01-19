नागपूर

Buldhana Accident: ट्रॅक्टर अपघातात एक ठार, दोन जखमी; ट्रॅक्टर मळणी यंत्रासह पलटी, 'ताे' ओरडत हाेता अन् काय घडलं?

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोताळा (जि. बुलडाणा) : मळणी यंत्रासह ट्रॅक्टर उलटून एक युवक ठार तर दोन जण जखमी झाले ही घटना रविवारी (ता. १८) दुपारी सव्वातीन वाजता सहस्त्रमुळी अहिल्यानगर रस्त्यावर घडली. सौरभ हरीचंद्र जाधव ( वय २२ वर्ष) रा. सहस्त्रमुळी तांडा असे या मृतकाचे नाव आहे.

