Digital Arrest: ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून माजी बॅंक अधिकाऱ्याकडून उकळले २२ लाख; ‘मनी लाँड्रिंग’च्या आरोप असल्याची बतावणी

नागपूर: मनी लाँड्रिंगच्या खोट्या आरोपाखाली बॅंकेच्या माजी महिला अधिकाऱ्याला पतीसह ‘डिजिटल अरेस्ट’ करीत २२ लाख रुपये उकळल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी दोन सायबर चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.प्रतापनगर ठाण्याच्या हद्दीतील सुजाता लेआउट येथील रहिवासी असलेल्या ६७ वर्षीय महिला यांचा एक मुलगा अमेरिकेत राहतो. त्यांचे बचत खाते दीनदयाळ नगर येथील स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखेत आहे. २८ ऑगस्टला भूपेश कुमार आणि आलोक सिंग यांनी वेगवेगळ्या नंबरवरून महिलेला फोन आले. त्यांनी महिलेच्या आधार कार्डचा वापर करून बँक ऑफ बडोदामध्ये खाते उघडले असल्याची माहिती दिली..त्यात कासिम नावाच्या व्यक्तीच्या मदतीने त्यांनी २ कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर व्यवहार केले असून ‘मनी लाँडरिंग’च्या आरोपाखाली त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे सांंगितले. या गुन्ह्यात त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होईल अशी भिती दाखविली. त्यामुळे वृद्ध महिला घाबरल्या. त्यानंतर त्यांना सलग तीन दिवस व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून पोलिस गणवेशात असलेला आरोपी त्यांना भिती दाखवित होता. त्याने गुन्हा रद्द करण्यासाठी पैशाची मागणी केली. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.महिलेने तिच्या मुदत ठेवी, एलआयसी, सोने आणि इतर बचतीतून अंदाजे २२ लाख रुपये गोळा केले आणि ते आरोपींच्या विविध खात्यात जमा केले. मात्र, त्यानंतर त्यांची फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास येताच, प्रतापनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. मात्र, प्रकरण सायबरशी संबंधीत असल्याने ती सायबर गुन्हे पोलिसांकडे स्टेशनकडे वर्ग करण्यात आली. प्राथमिक तपासात घटनेची माहिती घेत, दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करून रण्यात आला. दरम्यान पोलिसांनी संबंधित बॅंक खाते गोठविले असून तपास सुरू केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.