विदर्भातील शाळा २८ जूनपासून सुरू, पण वर्ग ऑनलाइनच

By

नागपूर : कोरोनाचा लाट (corona wave) ओसरली असली तरी धोका मात्र काय आहे. त्यामुळे विदर्भातील नव्या शाळांच्या सत्राची सुरुवात (school starts in vidarbha) ही ऑनलाइन क्लासरुमने होणार आहे. २८ जूनपासून विदर्भातील शाळा सुरू करण्यात येणार आहे. (online schools starts from 28 june in vidarbha)

हेही वाचा: रुग्णांसाठी महत्त्वाची बातमी : मेडिकलचे मुख्यप्रवेशद्वार बंद

कोरोनामुळे मागील वर्षापासून शाळा बंद असून विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. पहिल्यांदाच दहावी व बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याची वेळ आली आहे. वर्गात न जाता व परीक्षा न देता विद्यार्थी वरच्या वर्गात पोहोचले आहेत. दरम्यान, विदर्भ वगळता राज्यातील शाळा १६ जूनपासून सुरू झाल्या असून २८ जूनपासून विदर्भातील शाळा सुरू होणार आहेत. मात्र, अद्याप शाळा कशा पद्धतीने सुरू होणार याची शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांना उत्सुकता लागली आहे. शिक्षण विभागाने शाळांना पत्र पाठवून विद्यार्थ्यांना शाळांत बोलावू नये याशिवाय विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन व इतर उपक्रमाच्या माध्यमातून शिकवावे असे नमूद केले आहे.

शिक्षकांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना -

शिक्षण विभागाने शाळांना पाठविलेल्या पत्रानुसार, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या सर्व मुख्याध्यापकांची १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे. १० वी व १२ वीच्या शिक्षकांची १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. तर शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र, १ली ते ९वी च्या शिक्षकांची ५० टक्के उपस्थिती अनिवार्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.