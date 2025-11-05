Online Voter Registration : ऑनलाइन मतदार नोंदणी! पदवीधरांना फुटला घाम; एक अर्ज जमा व्हायला दिवसभराची प्रतिक्षा

नागपूर - नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या ऑनलाइन नोंदणीसाठी गुरुवार शेवटला दिवस आहे. मात्र, आदल्या दिवशीपर्यंत अर्ज नोंदविण्यासाठी अनेक तांत्रिक अडचणी आल्याने अनेकांना अर्ज नोंदणीपासून वंचित राहावे लागल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, सर्व्हरच्या खोड्यामुळे ऑनलाइन अर्ज भरताना पदवीधरांना चांगलाच घाम फुटला..विभागातील पदवीधर मतदारसंघासाठी १ नोव्हेंबर २०२५ या अर्हता दिनांकावर आधारित नव्याने मतदार याद्या तयार करण्याकरिता कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे. ३० सप्टेंबर रोजी मतदार नोंदणीची जाहीर सूचना प्रसिद्ध झाली असून ६ नोव्हेंबरपर्यंत याबाबत दावे स्वीकारण्यात येणार आहे. तर अंतिम मतदार यादी ३० डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे..या विशेष मतदार नोंदणी मोहिमेत नागपूर विभागातील सर्व पदवीधरांनी सहभाग घेऊन नोंदणी करावी, असे आवाहन नागपूर विभागाच्या मतदार नोंदणी विभागाकडून करण्यात आले आहे. मात्र, संकेतस्थळाच्या तांत्रिक गोंधळामुळे पदवीधर नोंदणीपासून वंचित राहणार आहेत. पदवीधर नोंदणी करत असता संकेतस्थळावर प्रचंड अडचणी येत आहेत.एक अर्ज जमा करण्यास किमान दहा मिनीटे वेळ लागतो. परंतु, तांत्रिक अडचणींमुळे संपूर्ण दिवसभरात किमान तीन ते चार अर्ज एक व्यक्ती भरू शकत आहे. त्यामुळे या सर्वांना पदवीधर मतदारांच्या नोंदणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..नोंदणीच्या तारखेला मुदतवाढ देण्याची मागणीविधान परिषदेच्या द्विवार्षिक निवडणुकीच्या नागपूर विभागातील पदवीधर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार अभिजित वंजारी यांचा कार्यकाळ ६ डिसेंबर २०२६ रोजी संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर पदवी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून १ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ३ वर्षे पूर्ण झालेल्या पदवीधरांसह मतदार यादीत नाव समाविष्ट असलेल्या सर्व पदवीधरांसाठी नव्याने मतदार नोंदणी करण्यात येत आहे..यासाठी विभागातील २५६ मतदान केंद्रांवर निवडणूक पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडे ही नोंदणीची सोय करण्यात आली आहे. नुकतेच राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार ऑनलाइन पद्धतीने मतदार नोंदणीची व्यवस्थाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, या संकेतस्थळावर नोंदणी करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे नोंदणीमधील अडचणी दूर करून वेळ वाढवून द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.