दिलासा! शहरात फक्त ५९२ पॉझिटिव्ह; ११ जणांचा मृत्यू

नागपूर : कोरोनाची coronavirus दुसरी लाट ओसरत असून बुधवारी झालेल्या २० हजार चाचण्यांमधून फक्त शहरातील ५९२ रुग्ण पॉझिटिव्ह (592 patients positive) आढळले. त्यामुळे सर्वांनाच मोठा दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय आरोग्य आणि प्रशासकीय यंत्रणेवरचाही ताण कमी होऊ लागला आहे.

बुधवारी जिल्ह्यात एकूण १३७१ रुग्णांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यापैकी ५९२ शहरातील तर ग्रामीण भागातील ७८० रुग्णांचा समावेश आहे. बुधवारी जिल्ह्यात एकूण ३६ कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला असून त्यात शहरातील ११ जणांचा समावेश आहे. शहरात बाधितांची संख्या कमी होत असल्याने प्रशासन तसेच नागरिकांतही समाधान आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. मात्र मृतांची संख्या चिंताजनक होती. त्यातही आता मोठी घट झाल्याचे दिसून येते. आज जिल्ह्यातील एकूण ३७७८ रुग्ण कोरोनामुक्त झाले. आतापर्यंत कोरोनावर मात केलेल्या रुग्णांची संख्या ४ लाख ३६ हजार ६९५ इतकी आहे. अद्याप २१ हजार ५२८ रुग्ण कोरोनाशी लढा देत आहेत.

आकडेवारीत झपाट्याने घट

विशेष म्हणजे दोन आठवड्यांपूर्वी जिल्ह्यातील करोना रुग्णांच्या संख्येत सरासरी पाच हजारांची भर पडत होती. ती आता हजारावर येऊन ठेपली आहे. महिन्याभरापासून सुरू असलेले लॉकडाऊन, लसीकरणाचा वाढलेला वेग आणि वेळेवर उपचार मिळू लागल्याने रुग्णांची आकडेवारी झपाट्याने घटत असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.

