Vishwas Nangare Patil : ओयो, हॉटेल्सवर ‘ऑपरेशन शक्ती’चा वॉच; नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट गुन्हा दाखल

नागपूर - मानवी तस्करी, बेकायदेशीर देहविक्री आणि फसवणुकीसारख्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी ओयो, हॉटेल्स, लॉज, गेस्ट हाऊस आणि होम-स्टेवर कडक नियम लागू केले आहेत. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेनुसार पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी ‘ऑपरेशन शक्ती’अंतर्गत याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. हे नियम ११ सप्टेंबर ते ९ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत लागू राहणार आहेत..शक्ती अभियानानुसार, प्रत्येक हॉटेल व आस्थापनात मानवी तस्करी व बेकायदेशीर कृत्यांना थारा नसल्याचे स्पष्ट करणारा ‘झिरो टॉलरन्स’ फलक लावणे बंधनकारक आहे. ग्राहकांचे मूळ ओळखपत्र तपासून जन्मतारीख, कायमचा पत्ता आणि अन्य माहिती रजिस्टर किंवा डिजिटल प्रणालीत नोंदवावी लागणार आहे. पॅन कार्ड सामान्यतः ग्राह्य धरले जाणार नाही. सज्ञान अविवाहित जोडप्यांना संमतीने राहण्यास कायदेशीर अडथळा नसला तरी वय व निवासाची पडताळणी आवश्यक राहणार आहे..प्रवेशद्वार व लॉबी परिसरात २४ तास सीसीटीव्ही आणि किमान एक वर्षाचा फुटेज बॅकअप ठेवणे बंधनकारक आहे. अल्पवयीनांच्या प्रवेशासाठी पालकांची उपस्थिती आवश्यक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल, लॉज व गेस्ट हाऊस मालक किंवा व्यवस्थापकांविरुद्ध थेट गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.