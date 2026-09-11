नागपूर

Vishwas Nangare Patil : ओयो, हॉटेल्सवर ‘ऑपरेशन शक्ती’चा वॉच; नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट गुन्हा दाखल

मानवी तस्करी, बेकायदेशीर देहविक्री आणि फसवणुकीसारख्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी ओयो, हॉटेल्स, लॉज, गेस्ट हाऊस आणि होम-स्टेवर कडक नियम केले लागू.
oyo hotels

oyo hotels

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - मानवी तस्करी, बेकायदेशीर देहविक्री आणि फसवणुकीसारख्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी ओयो, हॉटेल्स, लॉज, गेस्ट हाऊस आणि होम-स्टेवर कडक नियम लागू केले आहेत. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेनुसार पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी ‘ऑपरेशन शक्ती’अंतर्गत याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. हे नियम ११ सप्टेंबर ते ९ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत लागू राहणार आहेत.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
FIR
chandrashekhar bawankule
Violation
Marathi News Esakal
www.esakal.com