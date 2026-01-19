शिव मंदिरातील मूर्तीची विटंबना! आरोपीला अटक करा, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन; पोलिस स्टेशनवर जनआक्रोश मोर्चा!

अड्याळ : पवनी तालुक्यातील भावड येथील शिव मंदिरातील मूर्तीची विटंबना केल्याचा प्रकार शनिवारी (ता.१७) रोजी सकाळी उघडकी आला. यातील दोषींना अटक करण्याची मागणी करत भावडपासून रविवारी (ता.१८) रोजी अड्याळ पोलिस ठाण्यावर जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. क्षेत्राचे आमदार नरंेद्र भोंडेकर यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले असून, आरोपींना अटक केली नाही, तर पोलिस मुख्यालयासमोर तीव्र जनआंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...भावड येथील मंदिरातील मूर्तीची शुक्रवारी रात्री तोडफोड करून विटंबना करण्यात आली. त्यामुळे शनिवारी तेथे तणावाचे वातावरण होते. आमदार भोंडेकर यांनी नागरिकांसोबत चर्चा करून पोलिसांना २४ तासांचा अल्टीमेटम दिला होता. त्यामुळे रविवारी सकाळी ११ वाजता भावडवरून अड्याळ पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढण्यात आला..यात भावड येथून शेकडो दुचाकी, चारचाकी, ट्रॅक्टर सह हजारोंच्या संख्येने लोकांचा मोर्चा अड्याळकडे रवाना झाला. यावेळी ते आरोपीला अटक झालीच पाहिजे, हर हर महादेव अशी घोषणा देत भावडवरून कोंढा-कोसरा मार्गे अड्याळपर्यंत १२ किलोमीटरपर्यंत जनआक्रोश मोर्चाआला. हा मोर्चा अड्याळ येथे दाखल होताच लोकांच्या संख्येत पुन्हा लक्षणीय वाढ झाली. पोलिस स्टेशनसमोर येताच आंदोलकांनी झालेल्या अप्रिय घटनेबद्दल आक्रोश व्यक्त केला. आता न्याय मिळेपर्यंत ही लढाई अशीच सुरू राहणार. त्याकरिता भंडारा, नागपूर व मुंबईतही जावू, पण न्याय मिळेपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहणार असा इशारा दिला..पोलिस प्रशासनाला २४ तासांचा वेळ देऊनसुद्धा पोलिस आरोपीला अटक करू शकले नाही. त्यामुळे हा मार्चा काढला आहे. पण आंदोलकांनी संयम ठेवावा. न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार. आंदोलन करण्यास तुम्हीच प्रवृत्त केले त्यामुळे आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाल्यास येथील ठाणेदार व पोलिस आधीक्षकांना निलंबित करण्याची मागणी करणार असे मत यावेळी भोंडेकर यांनी व्यक्त केले..या मोर्चात प्रामुख्याने आमदार नरेंद्र भोंडेकर, उपसभापती प्रमोद मेंढे, मंदिर समितीचे अध्यक्ष व पदाधिकारी, रेखा भुसारी, देवेंद्र हजारे, किशोर पंचभाई, रविकिरण भुसारी भावड परिसरासह पवनी तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते, पदाधिकारी, महिलांसह हजारो ग्रामस्थ मंडळी उपस्थित होते. पोलिस प्रशासनाने येत्या काही दिवसांत आरोपीला अटक केली नाही, तर भंडाऱ्यात तीव्र जन आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी दिला आहे..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.पोलिस अधीक्षकांचा निषेधअड्याळ पोलिस स्टेशनसमोर मोर्चा धडकताच आंदोलकांनी काही काळ रस्ता अडवून हर हर महादेव अशा घोषणा दिल्या. रस्त्यावरच सभेला सुरवात झाली. आरोपीला अटक झाली नाही, तर पुन्हा भावडवरून भंडारापर्यंत तीव्र जनमोर्चा आणण्यात येईल. दरम्यान पोलिस अधीक्षकांनी आंदोलनकर्त्यांना धमकवल्याने रोष व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर पोलिस ठाण्यात अप्पर पोलिस अधीक्षक नीलेश मोरे आमदारांसह शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. पोलिस अधीक्षकांनी आंदोलकांना धमकावण्यापेक्षा आरोपींचा शोध घ्यावा. त्यांनी केलेल्या वक्तव्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो असे मत भोंडेकर यांनी व्यक्त केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.