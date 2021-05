वर्षभरापासून 'ते' जीव धोक्यात घालून करताहेत काम; लसीकरणासाठी अजूनही प्रतीक्षाच

नागपूर : वर्षभरापासून शिक्षकांना कोरोनाच्या कामात (Teachers in corona work) जुंपण्यात आले आहे. कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून काम करीत असताना, सरकारद्वारे त्यांच्या आरोग्याची कुठलीच काळजी नसून राज्यात २५ हजारावर शिक्षकांचे लसीकरण (Teachers vaccination) करण्यात आले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.गेल्या वर्षीपासून कोरोना काळात शिक्षकांना जिल्ह्याच्या सीमेपासून तर धान्य वाटप केंद्र आणि कोरोनाच्या विलगीकरण केंद्रावर काम करावे लागले. त्यानंतर सप्टेंबरला पुन्हा संसर्ग वाढल्याने शिक्षकांना कामास लावण्यात आले. (over 25 thousand teachers not get vaccine yet)

याशिवाय आता शिक्षकांना चाचणी केंद्र, सर्वेक्षणासह लसीकरण आणि कोविड सेंटरवर तैनात करण्यात आले आहे. मात्र, त्यांना आरोग्याच्या दृष्टीने कोणत्याही सुविधा शिक्षकांना पुरवलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे, अनेक ग्रामीण रुग्णालयात शिक्षकांना चतुर्थ श्रेणीची कामे दिल्याने शिक्षक नर्स आणि वॉर्डबॉय यांच्यासारखी कामे करत असल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे इतक्या बिकट परिस्थितीत काम करीत असताना, त्यांच्या आरोग्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या लसीकरणासाठी राज्य सरकारकडून विशेष ‘ड्राईव्ह' राबविण्याची गरज आहे. मात्र, कोरोनाच्या कामात असलेल्या २५ हजारांवर शिक्षकांचे अद्याप लसीकरण झाले नसल्याने त्यांच्या जीव धोक्यात आला आहे.

ना पीपीई कीट ना आरोग्य सुविधा

ग्रामीण भागातील रुग्णालयात शिक्षकांना डॉक्टरांसोबत कामाला लावण्यात आले असताना डॉक्टरांसह इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना पीपीई कीट देण्यात येते. मात्र, त्यांच्यासोबत काम करीत असणाऱ्या शिक्षकांना पीपीई कीट देण्यात आली नाही. त्यामुळे शिक्षकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

राज्यात शेकडो शिक्षक मृत्युमुखी

कोरोना काळात काम करीत असताना, कोरोनाच्या संसर्गाने जिल्ह्यात ४० हून अधिक शिक्षकांचा तर राज्यात २०० पेक्षा अधिक शिक्षक मृत्युमुखी पडले आहेत. ही आकडेवारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याची मागणी शिक्षक संघटना सातत्याने करीत आहेत.

लसीकरणाला प्राधान्य द्या ः शिक्षक परिषद

फ्रंटलाईन प्रमाणेच वर्कर्स शिक्षकांच्या लसीकरणास प्राधान्य द्यावे. शासनाच्या अन्य विभागातील कर्मचारी मात्र १५ टक्के उपस्थिती असताना हक्काची उन्हाळी सुट्टी देण्यात यावी. सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुद्धा अधिग्रहित कराव्यात तसेच रोटेशन पद्धतीने हे राष्ट्रीय कार्य सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनाही राष्ट्रीय सेवा करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी शिक्षक आमदार नागो गाणार, शिक्षक परिषदेचे विभागीय कार्यवाह योगेश बन यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

